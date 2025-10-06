Coruña Insólita | La primera pastelería de España que elaboraba productos sin gluten

Confitería La Imperial, en el número siete de Panaderas, en una foto de los años noventa. - ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Hace unas semanas, abrió sus puertas en la calle Real una nueva pastelería. Ocupa el mismo local en donde antes había una joyería y su principal reclamo es que todos sus productos son aptos para celíacos. Quienes tienen intolerancia al gluten, sufren para encontrar lugares en donde poder comer algo que no les siente mal. Y, si ahora es difícil, mucho más lo era en los años setenta, cuando se empezaba a hablar de esta enfermedad. Sin embargo, en este sentido A Coruña fue pionera porque, hace cincuenta años, ya tenía una pastelería que fabricaba productos sin gluten, la primera que lo hizo en toda España. Se llamaba La Imperial y estaba en el número siete de una calle muy apropiada, la de Panaderas.

La confitería abrió sus puertas en 1927, con Ramón Bonigno como propietario, un vecino de Melide que antes había pasado por otra mítica pastelería coruñesa, El Progreso –ubicada en donde después estaría La Poesía, en San Andrés–, en donde aprendió el oficio.

Francisco Bonigno ‘Cholo’ | - Archivo El Ideal Gallego

Su hijo Francisco Ramón Bonigno, al que todos conocían cariñosamente como Cholo, continuó con el negocio familiar. Un buen día, aparecieron por allí un grupo de personas que buscaban un profesional que pudiera hacer panes y pasteles para los enfermos de una cosa nueva, que se llamaba celiaquía.

Enfermedad desconocida

Entre esas personas, estaba el doctor Leopoldo García Alonso, gastroenterólogo de lo que hoy es el Chuac pero entonces era todavía el Juan Canalejo. “En el año 72 o 73, la celiaquía era una enfermedad sin descubrir en A Coruña –recuerda–; hacíamos a los pacientes biopsias intestinales y, tras ser diagnosticados, inmediatamente les poníamos una dieta rigurosísima, sin nada de gluten, pero la gente no se lo creía. ‘Como lle vai facer mal o pan?’, preguntaban”.

El problema al que se enfrentaban los padres, porque en aquellos años era una enfermedad fundamentalmente infantil, era que no sabían qué darles para comer. “Promovimos desde el hospital una asociación de padres de niños con enfermedad celíaca –explica García Alonso– y pensamos que había que buscar a un panadero o un confitero que hiciera los productos sin gluten. La harina ya existía, la traíamos de Holanda, pero había que buscar a alguien para preparar el pan”.

Y ese alguien fue Cholo. “Era una persona dinámica, con una sabiduría del pan y de la dulcería extraordinaria –rememora el médico– y dijo que él lo hacía porque ya durante la guerra, como no había harina, había probado a hacer pan con otras cosas y empezó poco a poco”.

Mandaba a toda España

Como era la primera pastelería que ofrecía esta opción, tenía listas de espera. “Todos los celíacos de más de 30 o 35 años de Galicia han comido el pan de Cholo”, asegura Belén Enes, que llegó a la Asociación de Celíacos de Galicia por la enfermedad de su hija, a finales de los años noventa. “No había prácticamente nada y teníamos que pedir las cosas a El Corte Inglés, pero a Madrid, y un paquetito de pan rallado te costaba cien pesetas”, explica.

En el caso de la pastelería de Panaderas, según recuerdan quienes la conocieron, “estaba todo rico” y “no se diferenciaba” de los productos que sí contenían gluten.

Por eso, cuando había un cumpleaños, todos recurrían a La Imperial, que iba aumentando cada vez más su popularidad. Las personas que formaban parte de la directiva de la asociación, cuando tenían que ir a reuniones con otras agrupaciones en Madrid, difundían la fama de la pastelería, que empezó a recibir encargos de toda España.

Gayoso, repartidor

El sobrino de Cholo, Xosé Ramón Gayoso, estaba estudiando en Madrid por aquellos tiempos, antes de convertirse en estrella de la televisión, y ayudaba al negocio familiar. “Me mandaban los paquetes a Madrid y yo me encargaba de repartirlos”, comenta.

Gayoso recuerda con mucho cariño la pastelería de sus abuelos, ubicada frente a la casa de la familia Casares Quiroga, quienes, además de vecinos, eran también buenos clientes hasta que la guerra acabó con todo. “Mi abuela jugaba con María Casares”, explica el presentador, quien recuerda a su tío como alguien de “enorme sabiduría y aún más enorme corazón”.

La Asociación de Celíacos de Galicia le rindió un merecido homenaje a Francisco Bonigno por su colaboración con el colectivo que representan, en 1999, cuando se jubiló.

Cholo falleció hace ya tiempo, en 2004, pero el recuerdo de quienes le conocieron sigue muy vivo. “Cuando íbamos por toda Galicia, con la asociación, a explicar la enfermedad, venía con nosotros y regalaba todo lo que llevaba –describe el doctor García Alonso–, hizo feliz a mucha gente, era una máquina de hacer felices a los demás. Era un hombre extraordinario”.