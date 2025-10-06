A Coruña inicia esta semana las obras en el Centro Cívico de Labañou

Labañou Archivo

El Ayuntamiento tiene previsto iniciar esta semana las obras de reforma del Centro Cívico de Labañou, enmarcadas en el Plan Municipal de Renovación de los Centros Cívicos. La Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto con una inversión de 709.462,45 € y un plazo estimado de ejecución de cuatro meses, dentro de un paquete global de 1,58 millones para Labañou, San Diego, O Castrillón y Os Rosales.

Esta actuación se enmarca en la apuesta del Gobierno de Inés Rey por mejorar los equipamientos municipales y avanzar en la modernización de los barrios, con una clara voluntad de reforzar la cohesión urbana y los servicios públicos de calidad en toda la ciudad.

El objetivo es mejorar la eficiencia energética y el confort del edificio a través de actuaciones en su envolvente e instalaciones: sustitución de la cubierta metálica por paneles sándwich aislantes y renovada claraboya, limpieza y reparación del aplacado de granito, reposición integral de ventanas y acristalamientos con mejores prestaciones, y optimización de la recogida de aguas con nuevos canalones interiores y bajantes. Se prevé, además, la reposición de falsos techos y acabados afectados y la renovación del sistema de iluminación con tecnología LED. La sala de usos múltiples se incorporará a un sistema de ventilación con recuperación de calor, y la central térmica pasará a gas natural para incrementar rendimientos y reducir emisiones.

“Hablamos de una inversión que se traduce en mejor confort térmico, menos consumo y más calidad de uso para el vecindario”, indicó la concejala Nereida Canosa.

Durante la ejecución podrán producirse episodios puntuales de ruido y delimitaciones temporales de zonas exteriores, que estarán correctamente señalizadas. El Ayuntamiento agradece la comprensión del vecindario y de las personas usuarias, y recordará los avisos operativos a través de los canales municipales durante todo el tiempo que duren los trabajos.

Las obras en el Centro Cívico de Labañou forman parte de la primera fase del Plan de Renovación de la Red de Centros Cívicos Municipales, que moderniza infraestructuras clave en los barrios para reforzar los servicios de proximidad, la accesibilidad y la eficiencia energética.