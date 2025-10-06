A Coruña hará resonancias magnéticas hasta las dos de la madrugada

Un paciente en una resonancia magnética AEC

El área sanitaria de A Coruña y Cee cuenta desde el pasado miércoles con un nuevo horario para las resonancias magnéticas, que durante dos días de la semana podrán hacerse casi durante las 24 horas del día.

En concreto, el horario para la realización de estudios radiológicos mediante resonancia magnética se ha ampliado los lunes y los miércoles, cuando se realizarán, de forma ininterrumpida, de 06.00 a 02.00 horas.

Veinte horas al día

La ampliación supone pasar de las 14 horas diarias actuales a 20, pues hasta el pasado miércoles la programación de estos estudios abarcaba de 08.00 a 22.00 horas, de lunes a domingo. Este horario se mantendrá los martes, jueves, viernes y fines de semana.

Los usuarios no estarán obligados a realizar las pruebas de madrugada, pues su participación en este nuevo horario se realizará de manera voluntaria.

Reducir esperas

Esta medida se puso en marcha por primera vez el pasado miércoles, cuando se llevaron a cabo 24 estudios radiológicos por resonancia magnética más que los que se harían en una jornada con el antiguo horario.

Con esta decisión, el área sanitaria busca dar respuesta al aumento de demanda de este tipo de pruebas y reducir y mejorar los tiempos de espera de los pacientes.

Amplia demanda

El número de estudios radiológicos mediante resonancia magnética realizados a lo largo de 2024 en el área sanitaria de A Coruña y Cee ascendió a más de 38.000, cifra que se verá incrementada de manera significativa una vez finalizado el año 2025 gracias a este nuevo horario.