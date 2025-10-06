A Coruña acogerá este fin de semana el primer festival de arquitectura efímera de Galicia

Arquitectura efímera Archivo El Ideal Gallego

Nuria Prieto, experta en arquitectura inflable, presentó el festival 'Atmósferas' de arquitectura efímera, el primero del Noroeste.

"Aparte de ser un tipo de instalación que nos permite actuar casi sin reglas nos permite reflexionar sobre el espacio urbano", apunta.

Se instalará en la Ciudad Vieja, donde Azcárraga, Santa Bárbara, Colegiata, Fundación Luis Seoane y Puerta de Aires serán protagonistas de este evento y podrán visitarse a partir del viernes.

Además, habrá un punto de información en la plazuela de los Ángeles.

Recomiendan hacer la visita de noche porque cada ubicación cuenta con iluminación propia.

El evento se enmarca dentro de la Semana Arquitectura, donde en Azcárraga, por ejemplo, podrá observarse una lámpara que se mueve y en Puerta de Aires, la obra será de cerámica.