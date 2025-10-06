Zara abre su cápsula en A Coruña: 50 artistas visten Juan Flórez

Varias personas caminan junto al Zara de Juan Flórez, con el sofá de Rosalía en el escaparate Javier Alborés

El Zara de Juan Flórez, la primera tienda de su historia, ha reabierto este lunes convertida en un museo con la colección más especial y exclusiva de la marca con motivo del 50 aniversario, diseñada por 50 artistas como Rosalía, Pedro Almodóvar o Naomi Campbell. Una cápsula que se presentó en París y que desde hoy sólo se puede ver en tres tiendas de todo el mundo: Nueva York, Londres y Milán.

La cuna de Zara en A Coruña volvió así a transformarse por segunda vez en apenas cinco meses. Mantiene su esencia coruñesa con las galerías que recrean el entorno de La Marina, ahora salpicada por objetos de todo tipo y de lo más exlusivo diseñados por figuras de renombre. Desde el sofá diseñado por Rosalía a la camiseta con el sello Almodóvar o el abrigo de cachemir de Linda Evangelista, la tienda se convirtió en una pop-up para ver de cerca estos productos de edición limitada, con muy pocas unidades para todo el mercado mundial.

La camiseta diseñada por Pedro Almodóvar L.C.

Venta a partir de las 15.00 horas

Los clientes más madrugadores, como Belén, la primera en llegar, buscaban hacerse ya con estas prendas sin saber que la venta aún no estaba activa. Esta comenzará a las 15.00 horas de este lunes y sólo será online, aunque desde la tienda pueden guiar a los compradores y ayudarlos en el proceso o resolver sus dudas.

La cápsula incluye artículos muy especiales. Destaca la chaqueta de David Bailey, con un mensaje en su espalda que vuelve a agradecer a la marca todos los años de dedicación: "Thanks for the memories" (Gracias por los recuerdos). De nuevo, pone a la ciudad en el centro, al añadir después de la frase 'Zara-A Coruña est. 1975'.

La chaqueta David Bailey L.C.

Los sacos de dormir diseñados por David Sims llaman su atención a todo el que pasa por la tienda, al igual que lo hace el sillón de pelo de Rosalía -visible desde el escaparate- o el exclusivo transportín para mascotas de Steven Meisel.

La colección también incluye bolsos y todo tipo de prendas de vestir, como el vestido biker de Naomi Campbell o el de Narciso Rodríguez o la camiseta de Pedro Almodóvar, como no, con un toque cinematográfico evidente con la imagen de Penélope Cruz en 'Volver'.

Impresiones positivas

Muchos clientes que se acercaron esta mañana a la tienda disfrutaron poder ver de esta colección en vivo y en directo en A Coruña, un privilegio que solo tienen cuatro tiendas en el mundo. "La verdad es que me gusta mucho, piezas como estas no se ven todos los días", aseguraba una clienta al salir del local.

Otros como José Luis ya se llevaron ideas para los regalos de Navidad: "Los bolígrafos estilo bic en aluminio son un regalo muy interesante para chicos".

Muchos clientes no podían esperar y ya querían hacerse con estos exclusivos productos, que no se podrán adquirir hasta primera hora de esta tarde. Algunos incluso preguntaron si les podían guardar 'número' para ser los primeros coruñeses en comparlos.

En definitiva, Zara lo ha vuelto a hacer y ha situado a la ciudad en el mapa mundial a la altura de EEUU, Reino Unido o Italia: "A Coruña es muy chic gracias a Zara".