Sede judicial en la antigua Fábrica de Tabacos - Patricia G. Fraga

La lucha de los trabajadores de la Fábrica de Tabacos por mantener sus puestos de trabajo seguía viva hace 25 años, cuando representantes de la Xunta y de la empresa se reunían todavía con la esperanza de evitar su cierre. Otro tema importante que incluyó El Ideal Gallego en su edición del 6 de octubre de 2000 fue la subida de las tarifas anunciada por el sector del transporte de viajeros para tratar de amortiguar las pérdidas generadas por la huelga. Tal día como hoy de 1950 el diario hacía balance de la campaña veraniega coruñesa en cuanto al número de visitantes: 16.911 en total, de los cuales 4.702 fueron extranjeros. Hace un siglo, a estas alturas de 1925, el maestro Temes se estrenaba al frente de la banda municipal de Betanzos.

Hace 25 años | La Xunta y Tabacalera discuten sobre el futuro de la plantilla de la Fábrica

El conselleiro de Industria, Juan Rodríguez Yuste, se reunió en la tarde de ayer, 5 de octubre de 2000, con el presidente de Altadis (antes Tabacalera), Pablo Isla, con el objeto de buscar una solución satisfactoria para el futuro de la fábrica de A Coruña y evitar, en la medida de lo posible, el cierre de la misma.

Esta reunión responde al compromiso adoptado por el conselleiro con el comité de empresa de la factoría, al que comunicó la pasada semana su intención de hacer llegar al máximo mandatario de la tabaquera española las inquietudes de la plantilla, que cada día ve más cerca el temido y fatídico cierre programado por la dirección de la empresa para el año 2002. Mientras tanto, los trabajadores del centro cada vez se muestran más escépticos respecto a la continuidad de la fábrica.

Por otra parte, la patronal del sector de transporte de viajeros por carretera admitió que se verá “obligada” a subir sus tarifas para paliar las pérdidas provocadas por la huelga. A esto hay que sumar el aumento que deben pagar a sus empleados y el incremento en el precio del combustible. Mientras, la normalidad volvió a las carreteras después de que los transportistas desconvocaran el paro y los autónomos también desistieran de su intención de prolongar las movilizaciones.

Portada del 6 de octubre del año 2000 - Archivo

Hace 75 años | Casi 17.000 visitantes en verano, 4.700 extranjeros

Nadie duda de que nuestra capital se convirtió desde hace tiempo en una ciudad veraniega. Durante los meses estivales nos visitan muchos miles de personas entre las que figuran también un crecido número de extranjeros. Para hacer un cálculo aproximado sobre el número de forasteros que entraron en La Coruña durante el verano de 1950, nos hemos dado una vuelta por el negociado de hospederías de la Comisaría de Policía y nos hemos enterado de que en los meses de julio, agosto y septiembre entraron en nuestra capital 16.911 personas, que se alojaron en hoteles, pensiones y casas de huéspedes.

Entre los casi 17.000 visitantes, 4.702 son extranjeros. Figuran a la cabeza los portugueses, con 2.782 personas, cosa lógica y normal teniendo en cuenta su proximidad a España y el favorable cambio de moneda.

Portada del 6 de octubre del año 1950 - Archivo

Hace 100 años | La banda municipal de Betanzos estrena director

El pasado domingo, 4 de octubre de 1925, amenizó el paseo, como de costumbre, la banda de música municipal de Betanzos, que tan bien dirige el nuevo director, señor Temes, notándose ya en mucho los adelantos de los elementos que la integran. La última de las obras que tocó fue una muiñeira compuesta por el referido director.

Por otra parte, con extraordinaria solemnidad se celebró en Carral el acto de entregar a la iglesia la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, adquirida por iniciativa de la distinguida esposa del acaudalado propietario y presidente de la Unión Patriótica, don César Otero Pardo. La fiesta que con tal motivo hubo el viernes, día 2 del corriente, estuvo animadísima tanto en la parte religiosa como en la profana. Predicó el sermón tan elocuentemente como sabe hacerlo el jesuita R. Padre Cuadrado, de la Residencia de esa ciudad.