Tex Avery y un homenaje a la faceta cinéfila de Fernando Arenas protagonizan el Sellier Film Fest

Fernando Arenas Quintela será el gran homenajeado de la edición de este año - Archivo EL ideal Gallego

El próximo mes de diciembre A Coruña volverá a realizar un viaje en el tiempo para vivir el cine de una manera única, en soporte fílmico. El Sellier Film Fest celebrará del 5 al 12 de diciembre su novena edición, que este año contará con un protagonismo especial del animador estadounidense Tex Avery y un homenaje a Fernando Arenas.

Conocido por su faceta como librero, fundador de la reconocida Librería Arenas, su labor cinéfila fue menos conocida. Tal y como explican desde la organización, fue el introductor en Galicia del ‘Single-8’, el llamado ‘Súper-8 japonés’. Con él rodó aspectos cotidianos de la Coruña de hace medio siglo.

Primera jornada

El Sellier Film Fest abrirá sus puertas, como en años anteriores en el Circo de Artesanos, el viernes 5 de diciembre.

Lo hará con la entrega del mencionado galardón, en un acto presentado por Chema Paz Gago y en el que se proyectarán alguno de esos tesoros rodados por Arenas en los años 60 y 70.

Tras este homenaje, se emitirá la película ‘Lumiére’, de la Escola de Imaxe e Son, a lo que seguirá el Certamen Internacional de Cine en Súper-8. Tras todo esto, se cerrará esta velada inaugural con los primeros dibujos de Tex Avery.

‘La Endemoniada’

La segunda jornada comenzará con el 50 aniversario de ‘La endemoniada’, cinta del coruñés Armando de Ossorio, maestro del terror.

Tex Avery volverá a ser protagonista con una nueva proyección de una selección de sus sátiras animadas y clásicos que con el tiempo han sido censurados.

Aniversario de José Sellier

La jornada dominical, la del 7 de diciembre, estará marcada por dos aniversarios: el 130 del cine y el 175 de José Sellier.

Para conmemorar la primera de las efemérides, se recordará el primero programa de los hermanos Lumiére en el año 1895.

Para la segunda, se apostará por la proyección de una película más actual, como ‘Oppenheimer’ de Christopher Nolan, pero manteniendo la esencia que hace vivir al festival: en formato 16 mm CinemaScope Stereo. “Una oportunidad histórica de vivir la monumental obra de Nolan en auténtico celuloide”.

Y como el resto de jornadas, Tex Avery volverá a copar parte de la programación, que quedará finalizará ese día con la proyección de ‘Ed Wood’, la emotiva cinta de Tim Burton, con Johnny Depp y Martin Landau como actores principales.

Más tributos

La del 8 de diciembre será una jornada navideña, con la proyección del 120 de Tex Avery, seguido del estreno en España de ‘La gran carrera de renos’, del estudio Aardman.

También se conmemorará el centenario de Peter Sellers con la película ‘El diabólico plan del Dr. Fu Manchu’ y se cerrará la jornada con otro homenaje, en este caso a los Beatles, con la emisión del concierto del 65 en el Shea Stadium de Nueva York, grabado en 35 mm.

El clímax

Toda esta programación culminará el viernes 12 de diciembre. Lo hará con la proyección de ‘The Smallest Show on Earth’, una comedia británica de Peter Sellers del 57.

De este modo, en los primeros compases del mes de diciembre, A Coruña volverá a ser la capital del cine “de verdad”, en película, con presencia tanto de joyas internacionales como de tesoros puramente locales. 