Un Pucho Boedo 'a lo grande' no se quiere perder las fiestas de O Ventorrillo, en A Coruña

Mural en honor a Pucho Boedo, ayer, en O Ventorrillo - Quintana

O Ventorrillo ha decidido cambiar de look para celebrar sus fiestas este año. El barrio, que presume orgulloso de ser el que vio crecer al cantante del grupo musical Los Tamara Pucho Boedo, considera que una estatua no era suficiente para homenajear al artista coruñés. Más bien, se les quedaba pequeño.

Por ello, desde el Ayuntamiento han autorizado la propuesta vecinal para rendir un nuevo homenaje al músico coruñés. El resultado, un espectacular mural en una de las fachadas de un edificio de la calle Monasterio de Toxos Outos, a escasos metros precisamente de donde se levantó la estatua. La obra, que comenzó a realizarse el pasado 27 de septiembre, ya se deja ver casi por completo, con el objetivo de inaugurarla el próximo viernes, en la primera jornada de fiestas del barrio coruñés.

De esta forma, Pucho Boedo se convierte en uno de los coruñeses con más reconocimientos en la ciudad. Este último lo firma Brais Rodríguez, ‘Primo’, artista y vecino del barrio que, según Aníbal Rodríguez, vicepresidente de la asociación vecinal, “siempre está dispuesto a hacer cosas por el barrio, para nosotros es todo un orgullo. Como dice Xurxo Souto, “este é un pobo de artistas”, y nada mejor que un artista para rendir homenaje a otro artista”. También contó con la ayuda de Powone, pionero en grafiti y muralismo en Galicia.

La obra

El mural, de unos veinte metros de altura, está dividido en dos partes. Por un lado, la faceta musical de Pucho Boedo, donde sale con un micrófono en la mano y, detrás de él, imágenes de algunos de los grupos que marcaron su carrera musical. Es el caso de Los Satélites, orquesta con la que Boedo mantendría una vinculación a principios de los años 50. De hecho, el objetivo es presentar el mural el próximo viernes, 10 de octubre, precisamente el día que Los Satélites tocan en O Ventorrillo.

Por otro lado, su faceta personal, es decir, lo que le gustaba. En la pintura se observan referencias a la símbolos de A Coruña, por supuesto, como la Torre de Hércules.

“Quisimos reflejar algunas referencias de lo que él sentía. Aparece un sapo, en relación a su poema favorito. También la bahía coruñesa con casas bajas, que era como veía Pucho la ciudad desde A Silva, lugar natal del cantante coruñés”, describe el artista Brais Rodríguez, grafitero y muralista desde hace más de veinte años y quien, además de ejecutar una obra que espera estar terminada este lunes, también fue uno de los que tuvo la idea principal del mural.

“Pucho Boedo es una figura muy importante en el barrio. Aquí se cantan canciones todo el rato y se le tiene mucho cariño. Yo propuse esta idea varias veces pero no surgió. Hace unos meses volvió a salir la oportunidad y esta vez el Ayuntamiento lo aceptó. Para mí fue como un reto que al final conseguí”, sentenció Rodríguez.