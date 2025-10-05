Presentación de la monografía 'EN BLANCO sobre CREUSeCARRASCO', en A Coruña, por el Día Mundial de la Arquitectura

Colegio de Arquitectos de A Coruña - Pedro Puig

La Delegación de A Coruña del Colegio de Arquitectos presentará el próximo miércoles, 8 de octubre, en su sede (calle Federico Tapia, 64) a las 19:00 horas, la monografía 'EN BLANCO sobre CREUSeCARRASCO'. En el acto participarán Laura Lizondo Sevilla, directora de la Cátedra Blanca y de la revista 'EN BLANCO' de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV); Jorge Meijide Tomás, autor del artículo 'Del territorio al objeto (y vuelta)'; y los arquitectos Juan Creus y Covadonga Carrasco.

'CREUSeCARRASCO' protagoniza el número 38 de la colección 'En Blanco', una monografía que reúne una selección de obras recientes organizadas en torno a cuatro temas: Puerto, Habitación, Casa y Pendiente. Cada uno de estos capítulos temáticos aborda una forma distinta de relación con el territorio, el habitar y la geografía gallega, tan presente en su arquitectura como el mar.

Todas las obras comparten un material vertebrador: el hormigón. Pero en manos de este estudio, el hormigón trasciende su condición industrial para convertirse en una materia cercana, sensible, que dialoga con la madera y la piedra local. No hay artificio, sólo una forma de construir que se incorpora con naturalidad al paisaje y a la tradición reciente.

Lo que distingue la obra de Creus y Carrasco es su capacidad para no imponer formas, sino para escuchar el lugar. Arquitecturas como la reurbanización del puerto de Porto do Son, el Hotel Bela Fisterra o la Casa Chao revelan una sensibilidad particular hacia el contexto, entendido no como un fondo neutro, sino como memoria activa que condiciona cada decisión proyectual.

Desde la fundación de su estudio en A Coruña en 1994, Juan Creus y Covadonga Carrasco han desarrollado una práctica coherente, rigurosa y emocional, que abarca desde piezas de mobiliario hasta intervenciones urbanas a gran escala. Su arquitectura es a la vez específica y abierta, profundamente enraizada en Galicia, pero proyectada hacia futuros posibles.

La monografía ofrece una documentación excepcionalmente rica: a las fotografías se suman planos, maquetas y detalles constructivos que permiten entender en profundidad el desarrollo de cada proyecto.

Juan Creus (Cee, 1966) es doctor arquitecto y profesor titular de Proyectos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, y Covadonga Carrasco (Ribadeo, 1965), arquitecta. Desde su estudio CREUSeCARRASCO en A Coruña han realizado numerosos proyectos y obras que abarcan desde la pequeña escala —mobiliario, exposiciones, módulos habitacionales y viviendas mínimas—, hasta la rehabilitación y ampliación de edificios históricos, pasando también por creaciones de escala urbana y territorial, con intervenciones en el espacio público o en itinerarios universales como el Camino de Santiago.

Entre los premios internacionales que han recibido destacan el European Public Space Award - Waterfronts (2024), el Ar+d Emerging Architecture Award, concedido por Architectural Review y el RIBA (2011), el Premio FAD (2023, 2014) o el León de Oro como parte del Pabellón Español en la Bienal de Arquitectura de Venecia (2016). También fueron nominados al Premio Mies van der Rohe (2015) y nuevamente al European Public Space Award (2010). Asimismo, han sido premiados por la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo BEAU (2023, 2016, 2011) y por el Premio de Arquitectura Española CSCAE (2021). También han recibido el Premio Gallego de Arquitectura (2016), el Premio ENOR Galicia (2007), varios Premios COAG (2024, 2022, 2011, 2002, 2000) y el Premio Juana de Vega de Arquitectura (2018, 2015, 2013).

En 2007 fueron el estudio gallego participante en los V Encuentros Internacionales de Arquitectura. Su obra ha sido publicada en diversas monografías y revistas, tanto nacionales como internacionales. Ambos colaboran en medios y foros relacionados con el territorio y la arquitectura, editando desde su estudio la revista RESINA. Difunden sus creaciones siempre reivindicando el contexto social, cultural y espacial de Galicia, con intervenciones que pretenden la reinvención del paisaje próximo como forma genérica.