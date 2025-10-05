¿Playa en octubre? Este es el tiempo de esta semana en A Coruña

Oleaje en A Coruña - Quintana

Parece que las temperaturas agradables y los rayos de sol no quieren dejar la ciudad de A Coruña pues, a pesar de que esta semana pasada ha estado marcada por la lluvia, saldrá el sol este mismo lunes.

Según MeteoGalicia, el lunes seis de octubre habrá temperaturas máximas de 23 grados, una cifra con la que muchos, seguramente, se lancen a los arenales de la ciudad. Las mínimas, eso sí, serán de 11ºC.

El martes comienzan a bajar las temperaturas, pero no en exceso. Las mínimas serán de 14 grados mientras que las máximas ascenderán a los 21. Todo esto acompañado con un sol matutino que se tapará en algún momento durante la tarde.

El miércoles, MeteoGalicia pronostica un día nublado, de mañana a noche. Las temperaturas mínimas bajan a los 13ºC y las máximas a los 19, además de amenazas de pequeños chubascos.