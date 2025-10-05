La Universidad de A Coruña acoge una conferencia sobre el comercio de emisiones de la Unión Europea

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UDC - RAUL LORENZO

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña (UDC) será el próximo martes, 7 de octubre, el escenario de la conferencia “El régimen del comercio de derechos de emisión de la Unión Europea”, impartida por Beatriz Yordi Aguirre, directora de Mercados de Emisiones y Movilidad Limpia de la Comisión Europea.

La sesión, que se celebrará a las 11:30 horas en el Salón de Grados 1, forma parte del compromiso de la UDC por fomentar espacios de reflexión académica en torno a los grandes retos climáticos y ambientales globales, conectando la investigación universitaria con las políticas europeas de sostenibilidad. La entrada será libre hasta completar aforo. El sistema de comercio de emisiones, eje de la transición climática europea

Durante su intervención, Yordi abordará en detalle el funcionamiento y los retos del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (ETS), considerado el mayor mercado de carbono del mundo y pieza clave del Pacto Verde Europeo.

El ETS establece límites máximos de emisiones para los sectores más contaminantes, fomentando la reducción progresiva de gases de efecto invernadero mediante la compraventa de derechos de emisión.

La conferencia ofrecerá una visión técnica y estratégica sobre la reforma de este sistema, impulsada dentro del paquete legislativo “Fit for 55”, que busca reducir las emisiones netas de la UE al menos un 55 % antes de 2030. Sobre la ponente: Beatriz Yordi, una voz líder en política climática europea

Natural de A Coruña, Beatriz Yordi Aguirre es una de las principales responsables de la política climática de la Unión Europea. Desde 2017 dirige el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) y la cooperación internacional en mercados de carbono dentro de la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea.

Entre sus principales aportaciones destacan:

La ampliación del ETS al sector marítimo y la creación del ETS II, que cubrirá las emisiones del transporte por carretera y los edificios.

La puesta en marcha del Fondo Social para el Clima, un instrumento destinado a garantizar una transición justa y equitativa.

Su papel en la definición de los estándares de CO₂ para automóviles, furgonetas y vehículos pesados dentro de la estrategia de movilidad limpia.

Con una trayectoria en la Comisión Europea desde 1994, Yordi fue pionera en el desarrollo de las primeras políticas de energías renovables, la Directiva de Energías Renovables, y diversos programas de eco-innovación. En los últimos años ha liderado también las negociaciones climáticas en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido, consolidándose como una de las voces más influyentes en la acción climática continental.