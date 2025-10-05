Mi cuenta

A Coruña

Galicia Ilusiona 2025 llega a A Coruña con cuatro funciones únicas

Redacción
05/10/2025 11:58
Galicia Ilusiona
Galicia Ilusiona - Cedida

El festival Galicia Ilusiona, considerado el mayor evento internacional de magia de Galicia, regresa a A Coruña para celebrar su cuarta edición y lo hace con un éxito rotundo: apenas quedan entradas disponibles, que pueden adquirirse en la web oficial www.galiciailusiona.es

Patrocinado por la Xunta de Galicia, el certamen convierte a la ciudad herculina en uno de los principales escenarios de su recorrido de 27 funciones por toda la comunidad, con cuatro galas únicas en el Teatro Colón los días 16 y 17 de octubre, que prometen llenar de ilusión, fantasía y espectáculo las noches coruñesas. 🎭 Fechas y horarios de las funciones en A Coruña

  • Miércoles, 16 de octubre: 18:00 y 20:30 horas

Jueves, 17 de octubre: 18:30 y 21:00 horas

Lugar: Teatro Colón, A Coruña

Un festival que crece sin límites

El éxito de Galicia Ilusiona ha sido constante desde su creación. En su edición de 2024, más de 15.000 personas llenaron auditorios y teatros en toda Galicia, agotando todas las localidades disponibles.

La organización prevé que, en 2025, el festival alcance el hito de los 100.000 espectadores acumulados a lo largo de sus cuatro ediciones, consolidándose como uno de los grandes referentes culturales y escénicos de Galicia y España. 🌟 Un cartel internacional de primer nivel

El público coruñés podrá disfrutar de magos multipremiados llegados de distintos países, algunos de ellos actuando por primera vez en Galicia:

  • Seimei (Corea): mago manipulador, referente mundial por su estilo elegante. Premio “Varita de Oro de Monte Carlo”.

  • Compañía Mag Edgard (Francia): especialistas en grandes ilusiones visuales. Ganadores del Premio FISM Turín 2025 al mejor espectáculo mundial.

  • Nacho Samena (Galicia): joven talento gallego, Premio Nacional de Magia 2024, que representará a Galicia en esta edición.

  • David Burlet (Francia): artista carismático que combina humor y malabarismo. Tres veces ganador del Premio al Mejor Malabarista Francés.

  • Mago Murphy (España): presentador y maestro de ceremonias de las galas, con numerosos premios nacionales a la mejor conducción de espectáculos mágicos.

Con este cartel, Galicia Ilusiona 2025 reafirma su posición como uno de los festivales de magia más destacados de Europa, capaz de atraer a artistas de primer nivel y al público más exigente. 🪄 Una cita imprescindible para los amantes de la magia

A lo largo del mes de octubre, el festival también pasará por Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Cangas y Ferrol, garantizando una experiencia de magia y entretenimiento para toda Galicia.

En sus anteriores ediciones, el evento contó con la participación de artistas internacionales como Arnó, Jérôme Murat o Néstor Hato, consolidando su reputación dentro del circuito europeo del ilusionismo. 

La organización ha informado de que la demanda de entradas en A Coruña está siendo muy elevada y que muchas funciones están a punto de agotarse.

Las entradas pueden adquirirse exclusivamente a través de la web oficial: www.galiciailusiona.es.

