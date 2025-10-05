Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Gabriel Alonso y Ricardo García viajan en Belas Artes a través de la poesía gallega

Dani Sánchez
05/10/2025 21:50
Ricardo García y Gabriel Alonso, ayer, en el Museo de Belas Artes
Ricardo García y Gabriel Alonso, ayer, en el Museo de Belas Artes - Quintana

El barítono Gabriel Alonso y el pianista Ricardo García convirtieron esta mañana un concierto en el Museo de Belas Artes de A Coruña en todo un viaje a través de la poesía gallega. Concretamente la del poeta Manuel María. 

Así, el recital sirvió para dar a conocer al público las piezas finalistas del concurso para compositores que convocan anualmente la Casa-Museo y la Fundación Manuel María. Bajo el título de ‘Ternura’, ‘O meu barco’, ‘Nas leves tardes de Outono’ y ‘Eu son de Outeiro de Rei’, las composiciones de Manuel Pacheco Sánchez, Luis Serrapio Fernández, Yónatan Sánchez Santianes y Manuel María Veiga Lombardía pusieron música a los versos del autor.

El recital

La segunda parte del concierto amplió todavía más el horizonte literario y musical, con los intérpretes abordando un repertorio basado en poemas de otros grandes nombres de las letras gallegas. 

De esta forma, se escucharon composiciones de José Baldomir, Manuel Moreno-Buendía, Juan Durán, Xavier Montsalvatge, Antón García Abril y Rosendo Mato Hermida, inspiradas en textos de literatos como Curros Enríquez, Eduardo Blanco Amor, Miguel Anxo Fernán-Vello, Marica Campo, Ramón Cabanillas, Álvaro de las Casas o Castelao, entre muchos otros.

