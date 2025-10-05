El tesoro de la tienda de Zara de Juan Flórez: “Me habéis acompañado casi toda mi vida”

Un cliente firma en el libro de visitas de Zara - Patricia G. Fraga

La tienda de Zara de Juan Flórez, la primera del mundo de la marca, tiene previsto presentar este lunes su nueva imagen a sus clientes coruñeses.

La multinacional no ha anunciado qué se van a encontrar quienes acudan al emblemático establecimiento, pero la fecha de reapertura coincide con la presentación de la colección cápsula más especial de la firma, que cuenta con cincuenta productos diseñados por cincuenta creadores. Así, para celebrar el 50 aniversario de la marca, nombres como la cantante Rosalía, la supermodelo Naomi Campbell o el director Pedro Almodóvar se han unido al proyecto, denominado ‘Zara Creators’.

La reapertura de la tienda de Juan Flórez este lunes es la segunda en apenas cinco meses, después de que presentase al público su nueva imagen el pasado 9 de mayo tras meses en obras. Con motivo de su cincuenta aniversario no solo renovó su interior, sino que presentó una colección con motivo de esta efeméride e incluyó una cafetería en el local.

En el fondo de la tienda, además, un libro invitaba a todas las visitas a dejar en él su granito de arena para celebrar el medio siglo de vida de Zara. Un recuerdo por escrito de la presencia de la marca en la sociedad coruñesa y de la estrecha relación entre ambas a lo largo de estos cinco decenios.

“A diez años de cumplir yo también el medio siglo, siento que Zara me ha acompañado casi toda mi vida adulta, y que ha supuesto no solo nuestra manera de disfrutar la moda, sino también la construcción de mi propio estilo”, señala una persona que quiso felicitar a la marca.

“Guardo como uno de los recuerdos más preciados de infancia, cuando mi madre nos traía a mí y a mi hermana en ocasiones especiales a esta tienda. Vivíamos con auténtica fascinación esas visitas a Juan Flórez, eligiendo y probándonos lo que nos gustaba. Cada vez que vengo ahora revivo la magia de aquellos momentos con ella y aquella emoción. Muchas gracias”, relata otra fiel clienta en el libro de visitas. Este, además, podría ser una respuesta al mensaje que la tienda mostró el propio 9 de mayo en su escaparate: “El 9 de mayo de 1975, en este mismo lugar Zara abría su primera tienda en el mundo. Cinco décadas después celebramos el 50 aniversario de esta tienda y de nuestra marca rindiendo homenaje al lugar donde empezó todo. Un guiño a la arquitectura, al pasado y presente de esta ciudad en este medio siglo de vida. Gracias por acompañarnos”.

En la vida coruñesa

En el libro, que tiene más de un centenar de páginas cubiertas, mientras algunas personas tiran de nostalgia o agradecen que la marca les diese talla “cuando nadie me la daba”, otras se dedican a ensalzar la figura de Amancio Ortega: “Mi enhorabuena a este gran emprendedor que dio empleo a cientos de personas y hace un gran país”, reza un mensaje, a la vez que otro agradece que el dueño del imperio “aporte tanto a La Coruña y la sitúe en el top”.

Además, en sus páginas se puede ver cómo Zara ha sido incluso la razón para unir familias: “Sois la razón por la que nuestra familia crezca aquí”. Con solo una ojeada al libro queda algo claro, y es que Zara ha influido en mayor o menor medida en la vida de los coruñeses. Cincuenta años de moda, cincuenta años de “demostrar que los sueños se cumplen”.