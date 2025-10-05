El Ronaldo más famoso volvió a disfrutar de la noche de A Coruña

Coque Malla anoche en el Palacio de la Ópera - Germán Barreiros

Su relación con la ciudad nació en 1987 de la mejor manera posible, y 38 años después sigue siendo extraordinaria. En lo musical y también en lo personal. Tras su exitoso concierto en el Palacio de la Ópera, Coque Malla disfrutó largamente de la noche coruñesa.

En lo profesional, queda redondo señalar que el músico madrileño sintió por primera vez que era una estrella en un palacio coruñés (el de los Deportes) y ha ofrecido por última vez el espectáculo completo de su gira 40 aniversario en otro palacio herculino (el de la Ópera). Aquel concierto en el recinto multiusos de Riazor fue en el marco del segundo Noroeste Pop Rock (años después volverían a actuar en ese festival, pero en la playa, en su gira de regreso) . Según contó en una entrevista hace años, y corroboró hace unos días en El Ideal Gallego, aquel del pabellón fue su primer ‘bolo’ para masas, pues actuaron para 4.000 entregados seguidores. Los Ronaldos, que solo habían publicado un disco, se sintieron “como en Maracaná”, según contó a este periódico esta semana.

En el concierto de ayer, ofreció una veintena de canciones tanto de su etapa con Los Ronaldos y la actual en solitario. Fueron casi dos horas que se cerraron con ‘Me dejó marchar’.

Tras acabar el ‘bolo’ del Palacio de la Ópera, Coque no se movió demasiado de la zona. Acompañado de un profesional que lo acompaña en la gira, se dejó ver en dos locales del entorno.

La primera parada fue en un clásico que nunca pasa de moda, con el que por tanto puede sentirse identificado: El Antiguo. Tras su visita al local de la calle Emilia Pardo Bazán, decidió apurar la madrugada en The Clab. Sobre el papel, la sesión era reservada para menores de 25 años, pero se hizo una excepción con el músico que, a sus casi 56, conserva su apariencia juvenil. En la antigua Chaston, donde en su día sonaron Los Ronaldos, no pasó inadvertida su presencia. Sin embargo, y en consonancia con su conocida timidez, eligió no hacerse fotos con los que se lo solicitaron.