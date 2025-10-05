A Coruña es la ciudad gallega que alberga el mayor número de templos evangélicos

Momento de inmersión de una de las creyentes en la piscina bautismal - Quintana

La comunidad evangélica en A Coruña celebró ayer un bautismo en su iglesia de la calle don Bosco. En total, tres adultos decidieron participar en esta ceremonia así que, tras su inmersión en una piscina bautismal, la comunidad cuenta con tres miembros más, que fueron recibidos con aplausos. Según estiman en esta misma iglesia, un 4% de los coruñeses son ya evangélicos, una de las religiones que con más fuerza están creciendo en la ciudad y A Coruña es la ciudad con más templos de este culto

La iglesia está creciendo en los últimos años. Desde el covid, porque provocó que salieran a las redes sociales, con las ceremonias emitiéndose por internet. Pero también por el aumento de la inmigración de origen sudamericano y centroamericano, dado que allí hay muchos fieles evangélicos,

Esto puede sorprender a muchos, pero el culto evangélico lleva 150 años en la ciudad y goza de bastante buena salud. Según el Observatorio de pluralismo religioso en España, existen 36 lugares donde se practica este culto en A Coruña. Comparados con los seis de Santiago de Compostela, los once de Ourense, los doce de Pontevedra, los 13 de Ferrol e incluso los 25 de Vigo, el mismo número en Lugo, se trata de un número bastante elevado. Pero la mayor parte de estos templos son locales más bien pequeños, ubicados en los bajos de bloques de viviendas, en vez de edificios exentos, de manera que a veces pasarían desapercibidos si no fuera por los letreros.

Quizá por eso, esta religión a nivel público es más conocida por su obra social que por sus actos de fe. Ejemplos de ello son la asociación Reto a la Esperanza, que se encarga de ayudar a drogodependientes y marginados sociales. O la ONG Remar, que se encarga de toda clase de acción solidaria a personas en riesgo de exclusión social, que celebra un rastro donde vende muebles ropa, etc.

La ceremonia

Sin embargo, aunque no tan visibles como la Iglesia Católica, los evangelistas también cuentan con sus ceremonias, y una de las más importantes es el bautismo, que se realiza siempre en adultos. A veces, tras un proceso de años y ayer tres de ellos habían decidido dar el paso. Fue un momento bastante emotivo para ellos. Antes del oficio religioso, las tres personas, dos mujeres y un hombre, tomaron la palabra y subieron al estrado para explicar su experiencia religiosa.

En un momento u otro, a todos la voz se les ahogó de la emoción y se les saltaron las lágrimas. Pero las lágrimas, como todo lo demás, fue lavado cuando les llevaron la bañera bautismal. Después de preguntarles si reconocían a Jesucristo como su salvador, el oficiante les reclinaba en la piscina, de la que salían empapados, pero felices, y eran recibidos con aplausos y con música pop, dado que el culto evangélico se caracteriza por emplear música moderna en su liturgia.

El recinto, del tamaño de un salón de actos pequeño, estaba lleno, y la mayoría eran miembros del culto, pero otros eran invitados y pisaban por primera vez una iglesia evangélica. “Yo creo que es un acto que sorprende mucho a la sociedad porque no está acostumbrado a ver a personas adultas bautizadas por inmersión. Llama la atención”, explica Samuel Mouro, el portavoz.

Aunque durante la ceremonia se denunció que actualmente la sociedad vive de espaldas a Dios, Mouro lo matiza: “La sociedad española está en un momento en el que todo es válido y se permite, y no todo el mundo piensa igual. La gente necesita creer en algo, reunirse, aunque diga que no cree en Dios, no es cierto. Necesita creer en algo”.