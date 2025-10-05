A Coruña celebra la Semana de la Prevención de Incendios con actividades para todos los públicos

Semana de Prevención de Incendios - Pedro Puig

Con el objetivo de reforzar la conciencia ciudadana frente a los incendios y fomentar conductas seguras, el Ayuntamiento de A Coruña, en colaboración con el cuerpo de bomberos, la Fundación Mapfre, y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, ha dado inicio a la Semana de la Prevención de Incendios, que se desarrollará del 9 al 13 de octubre.

Durante estos días, la ciudad acogerá una variada programación de talleres, simulacros, exposiciones y charlas dirigidas tanto a escolares como al público general. Algunos de los eventos confirmados incluyen:

Exposiciones de material y demostraciones en la Plaza de María Pita.

Talleres prácticos sobre uso de extintores y autoprotección.

Visitas escolares en centros educativos con actividades sobre evacuación y medidas preventivas.

Simulacros y ejercicios en entornos reales para familiarizar al público con procedimientos de emergencias.

Además, recientemente el Ayuntamiento y las asociaciones de vecinos han impulsado charlas vecinales para acercar recomendaciones prácticas a los hogares, proyectar material audiovisual y resolver dudas sobre prevención doméstica. Estas sesiones comenzarán el 30 de octubre en el Centro Cívico do Birloque.