El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña celebra la Semana de la Prevención de Incendios con actividades para todos los públicos

Belén Cebey
Belén Cebey
05/10/2025 10:50
Semana de Prevención de Incendios
Semana de Prevención de Incendios - Pedro Puig

Con el objetivo de reforzar la conciencia ciudadana frente a los incendios y fomentar conductas seguras, el Ayuntamiento de A Coruña, en colaboración con el cuerpo de bomberos, la Fundación Mapfre, y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, ha dado inicio a la Semana de la Prevención de Incendios, que se desarrollará del 9 al 13 de octubre.

Durante estos días, la ciudad acogerá una variada programación de talleres, simulacros, exposiciones y charlas dirigidas tanto a escolares como al público general. Algunos de los eventos confirmados incluyen:

  • Exposiciones de material y demostraciones en la Plaza de María Pita.

  • Talleres prácticos sobre uso de extintores y autoprotección. 

  • Visitas escolares en centros educativos con actividades sobre evacuación y medidas preventivas. 

  • Simulacros y ejercicios en entornos reales para familiarizar al público con procedimientos de emergencias. 

Además, recientemente el Ayuntamiento y las asociaciones de vecinos han impulsado charlas vecinales para acercar recomendaciones prácticas a los hogares, proyectar material audiovisual y resolver dudas sobre prevención doméstica. Estas sesiones comenzarán el 30 de octubre en el Centro Cívico do Birloque.

