A Coruña abre el plazo del concurso fotográfico para el Calendario Municipal 2026

Fotografía del calendario municipal de 2025 - Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de A Coruña abrirá este lunes, 6 de octubre, el plazo para participar en el concurso fotográfico que seleccionará las imágenes del Calendario Municipal 2026, una publicación que el consistorio edita desde hace más de medio siglo.

El certamen busca poner en valor el patrimonio cultural, histórico y natural de la ciudad, invitando a la ciudadanía a aportar su mirada sobre los rincones más emblemáticos de A Coruña. 📸 Un calendario con historia

El Calendario Municipal 2026 contará con un total de 24 fotografías: 12 imágenes antiguas y 12 actuales en color, además de una fotografía de portada.

El concurso servirá para elegir las 12 imágenes actuales que ilustrarán los meses del año, y el jurado podrá designar también la imagen de la portada, si lo considera oportuno. 🕓 Plazos y participación

El plazo para enviar las fotografías estará abierto del lunes 6 al viernes 31 de octubre de 2025, ambos incluidos.

Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías horizontales y en color, tomadas dentro del término municipal de A Coruña.

Las imágenes deberán enviarse en formato JPG, con una resolución mínima de 3 megapíxeles, a través del correo electrónico

📩 concursofotografico@coruna.gal, indicando en el asunto “Concurso Calendario Municipal 2026”.

En el cuerpo del mensaje se deberán incluir los datos personales (nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono de contacto y, opcionalmente, perfiles en redes sociales). 🏛️ El jurado y los criterios

El jurado estará compuesto por siete miembros:

La alcaldesa o la persona en quien delegue.

Tres integrantes del Colectivo de Fotoperiodistas Coruñeses, uno de ellos como presidente.

Tres concejales o concejalas del Ayuntamiento.

Se seleccionarán 12 fotografías de 12 participantes distintos, y hasta seis imágenes adicionales conformarán una lista de reserva.

Los criterios de valoración incluirán:

Representatividad del patrimonio de A Coruña.

Calidad técnica de la imagen.

Originalidad de la propuesta.

Cada persona ganadora recibirá:

Un libro de fotografía.

Un año de acceso gratuito a la red de museos municipales para dos personas.

Diez ejemplares del Calendario Municipal 2026.

Las personas participantes deberán ser titulares de los derechos de autor de las imágenes y ceder al Ayuntamiento los derechos de reproducción y difusión con fines no comerciales.

La decisión del jurado será inapelable y se dará a conocer semanas después del cierre del plazo.

Las bases completas pueden consultarse y descargarse en la web oficial del Ayuntamiento de A Coruña.