Camiones frigoríficos aparcados junto a una nave - Patricia G. Fraga

Preocupaba hace 25 años la huelga de los transportistas de mercancías, que dejó sin productos a muchos establecimientos de la ciudad. Fue uno de los asuntos más importantes en El Ideal Gallego del 5 de octubre de 2000. Hace medio siglo, tal día como hoy de 1975, el diario informó de las colas que se formaron en la calle Villa de Negreira para obtener el agua potable que fue repartida por los bomberos locales. Además, las pintoras coruñesas María Formoso y Victoria Rocha inauguraban sendas exposiciones en la sala Giannini. El 5 de octubre de 1950 el periódico informó del partido de entrenamiento que disputó el Deportivo contra su equipo juvenil y que sirvió para examinar las cualidades de dos futbolistas: Garijo y Rotko II.

Hace 25 años | La huelga de camioneros deja a los supermercados sin alimentos frescos

La huelga de los transportistas de mercancías, con sus consecuentes paros de camiones, tanto en las fronteras del país como en sus propias bases, está teniendo un fatídico desenlace para los ciudadanos. Si hasta ahora no eran pocos los problemas que padecían a causa del otro paro en A Coruña, el de los autobuses, ayer, 4 de octubre de 2000, se encontraron con que en sus supermercados de toda la vida había una importante escasez de productos frescos.

Aunque a nivel nacional los empresarios del transporte alcanzaron un acuerdo con el Gobierno para desconvocar la huelga, los camioneros autónomos de Galicia, que son unos tres mil del total de casi quince mil, continuarán con el paro con carácter indefinido.

Mientras tanto, el entrenador del Deportivo, Javier Irureta, concedió a sus jugadores, que ayer participaron en una doble sesión de entrenamiento, cuatro días de descanso. El técnico consideró que la plantilla debe disfrutar de unas jornadas de ocio con sus familias, después del duro inicio de temporada. Las improvisadas minivacaciones provocaron que el ambiente fuera ayer en Acea de Ama de auténtica fiesta. Además, la nota positiva la puso Roy Makaay, quien ya hace unos días que se prepara con sus compañeros y que comenzó a golpear el balón.

Portada del 5 de octubre del año 2000 - Archivo

Hace 50 años | Cola para recoger agua en Villa de Negreira

Los bomberos acudieron ayer, 4 de octubre de 1975, a la zona de Villa de Negreira, con un coche aljibe, para abastecer de agua potable a los vecinos. A golpe de megáfono se convocó a las amas de casa que, disciplinadas, bajaron con cubos y calderos e hicieron cola para recoger el líquido elemento.

Por otra parte, las pintoras coruñesas María Formoso y Victoria Rocha inauguraron ayer sus respectivas muestras en la sala Giannini de La Coruña. Las dos jóvenes artistas recibieron la visita de pintores, críticos y asiduos a las exposiciones. Ambas fueron muy felicitadas y obsequiaron a sus amigos con una copa de vino.

Además, en la iglesia de Santa Margarita se celebró el enlace matrimonial de la señorita Mela Fernández Uzal y don Miguel A. Medín Guyatt. Bendijo la unión el párroco Juan Illanes Vales.

Portada del 5 de octubre del año 1975 - Archivo

Hace 75 años | Partido en Riazor para probar a Garijo y Rotko II

A mediodía de ayer, 4 de octubre de 1950, llegaron los deportivistas a La Coruña de regreso de su desplazamiento a Málaga. Los blanquiazules pernoctaron en Ponferrada para salir por la mañana temprano con dirección a nuestra ciudad y estar aquí para la hora de comer. En la misma tarde de ayer entrenaron en Riazor la mayoría de los deportivistas con el fin de desentumecer los músculos. Se celebró un partido entre el Juvenil y el Deportivo para probar a Garijo y Rotko II. El Juvenil formó con Otero, Goberna, Tomé, Docampo, Dieste, Maristany (Lechuga I), Eliseo, Lechuga II, Vélez, Rábade (Díez) y Gil. Por parte del Deportivo jugaron Pita, García, Ponce, Millán, Rotko I (Botana), Cuenca, Franco, Moll, Garijo, Rotko II y Gómez. Cuenca cubrió bien su puesto de volante y con un par de entrenamientos más estará a punto para salir contra el Español.