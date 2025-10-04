Vuelca un coche en Alfonso Molina a la salida de la autopista

La Policía Local de A Coruña registró un accidente de tráfico a las cuatro menos veinte de la tarde en Alfonso Molina, donde un conductor perdió el control de su vehículo y acabó volcando. El turismo quedó sobre la calzada boca arriba, pero el conductor resultó ileso.

El suceso tuvo lugar en dirección entrada, en el punto en el que la AP-9 se incorpora a Alfonso Molina. Se ignoran las causas del suceso pero quizá tengan que ver con la lluvia, dado que durante toda la jornada ha caído una pertinaz llovizna.

Al lugar acudieron agentes de tráfico del 092 así como una grúa para volver a situar el coche sobre sus cuatro ruedas. El accidente cortó un carril de circulación, el derecho, pero apenas dificultó el tráfico.