Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Vuelca un coche en Alfonso Molina a la salida de la autopista

La Policía Local de A Coruña acudió al lugar, pero el conductor parece estar ileso

Abel Peña
Abel Peña
04/10/2025 16:49

La Policía Local de A Coruña registró un accidente de tráfico a las cuatro menos veinte de la tarde en Alfonso Molina, donde un conductor perdió el control de su vehículo y acabó volcando. El turismo quedó sobre la calzada boca arriba, pero el conductor resultó ileso. 

El suceso tuvo lugar en dirección entrada, en el punto en el que la AP-9 se incorpora a Alfonso Molina. Se ignoran las causas del suceso pero quizá tengan que ver con la lluvia, dado que durante toda la jornada ha caído una pertinaz llovizna. 

Al lugar acudieron agentes de tráfico del 092 así como una grúa para volver a situar el coche sobre sus cuatro ruedas. El accidente cortó un carril de circulación, el derecho, pero apenas dificultó el tráfico. 

Te puede interesar

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg del rapero Sean Combs 'Diddy'

Diddy, condenado a cuatro años y dos meses por dos cargos relacionados con la prostitución
Agencias
El ideal gallego

Las rutas a Barcelona en Alvedro aumentarán ante el cierre de la pista de Santiago
Andrea López Ramos
Carlos Pedreira, nuevo director general de Alcampo

Un exalumno de la Universidad de A Coruña, nombrado director general de Alcampo
Iván Aguiar
Segunda jornada de las fiestas del Rosario

El Rosario canta bajo la lluvia de A Coruña
Dani Sánchez