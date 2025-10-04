Una oferta sin precedentes para moverse por A Coruña en coche

Bolt, Cabify, Uber y taxi - Germán Barreiros / Patricia G. Fraga

A Coruña es la ciudad española que más camina. El Gobierno local lleva años promoviendo la movilidad sostenible y priorizando al peatón y las bicicletas. Y parece que da sus frutos: la urbe se posicionó, al término de la Semana de la Movilidad, en el top 25 del reto europeo de pasos. Pero, pese a que la mentalidad de gran parte de los coruñeses ha cambiado, muchos se aferran a las viejas costumbres: mover el coche a todas partes.

No obstante, quienes prefieran no buscar para aparcar o depender de la gasolina y se nieguen a subirse a un bus o una bici, cuentan con más opciones que nunca. A los taxis se suma también la operatividad de los vehículos con conductor (VTC).

Su presencia (y su falta de regulación en el término municipal) genera reticencia en el sector más tradicional. Pero lo cierto es que su oferta no para de crecer y ha despertado un nuevo debate sobre la movilidad urbana: si Cabify lleva años recorriendo las calles, Uber se sumó en junio. Y no fue la última, ya que el pasado mes de septiembre desembarcó en la urbe Bolt, que destaca por sus coches verdes. Todos ellos, además, tienen en común la apuesta por la sostenibilidad, contando, en algunos casos con la totalidad de su flota eléctrica. En El Ideal Gallego hemos querido comprobar las diferentes opciones, realizando el mismo desplazamiento, para comparar el precio. El trayecto elegido es avenida de Os Mallos-hospital Abente y Lago.

Taxis

A Coruña cuenta con 522 licencias de taxi, lo que corresponde a uno por cada 478 ciudadanos, de los 250.000 que hay en la urbe. La cifra supera lo estipulado por la ley del taxi, en la que se refleja la obligatoriedad de que en los ayuntamientos con más de 150.000 habitantes tiene que haber un taxi cada 900 personas.

El sector, agrupado en las compañías Teletaxi y Radio Taxi –solo cerca de veinte coches operan en la ciudad sin pertenecer a ninguna asociación– actualizó sus tarifas en enero de este año. La bajada de bandera en la tarifa 1, en los días laborables de 06.00 a 22.00 horas, es de 4,30. Esta incluye 2.200 metros o el tiempo equivalente. Por cada kilómetro recorrido a mayores, el precio es de 1,07 euros y la hora de espera, de 22,55 euros.

La plataforma más nueva en la ciudad, Bolt, tiene el precio más barato que el resto de VTC y que el taxi

En la tarifa 2, que comprende 1.900 metros y es aplicable en días laborables de 22.00 a 06.00 horas, viernes desde las 22.00, sábados, domingos, festivos y 24 y 31 de diciembre, la cuantía mínima es de 4,80. El kilómetro recorrido asciende a los 1,29 euros y la hora de espera, 26,65 euros. Los taxistas cuentan con una parada en la avenida de Os Mallos, lugar donde se decidió coger uno de estos vehículos. El recorrido, de 3,1 kilómetros, costó 6,40 euros.

Cabify

La plataforma española de VTC opera en la ciudad desde el año 2022. Su funcionamiento, al igual que en el resto de plataformas de vehículos sin conductor, depende de la descarga de una app móvil. El cliente conoce el precio del trayecto a realizar antes de contratarlo –incluso se pueden añadir varias paradas y la tarifa se recalcula con anterioridad–, y este depende de la demanda que haya en el momento. Es decir: si hay un concierto o un partido de fútbol, por ejemplo, es habitual que las VTC cuesten más que en horario laboral.

En este caso, el trayecto desde la avenida de Os Mallos, un viernes a las 13.00 horas, costó 8,56 euros. El objetivo de Cabify es que el 100% de los viajes en su plataforma sean en flotas descarbonizadas o eléctricas para este mismo año.

Uber

Uber, la empresa estadounidense de transporte, opera desde junio en la ciudad. La particularidad destacada por Uber en su llegada a Galicia es que la totalidad de su flota es 100% eléctrica, algo que no se había dado en ninguna otra urbe. Por lo tanto, cerca de treinta Teslas componen la flota de Uber.

El funcionamiento para solicitar uno de estos coches es igual al de Cabify, pero con matices. Se puede elegir un UberX o un taxi con taxímetro. En este caso, el desplazamiento se hizo con UberX y el precio fue de 7,83 euros.

Bolt

La compañía más nueva en la ciudad. Tiene la fama de ser la más barata de todas las VTC y sus coches son, también, 100% eléctricos. Su operatividad combina, en la misma app, a taxis, con 0% de comisión para los profesionales, y el director de la compañía en España, Daniel Georges, reconoció a este diario que unos diez taxistas se han mostrado interesarse en adherirse a su servicio. A la hora de solicitar el viaje, la app permite elegir entre un Bolt, un coche comfort, un booster seat (que cuenta con silla para niños), un XL, un coche premium o un taxi. El coste del recorrido, efectivamente, fue el más bajo de todos: 4 euros.

Ordenanza

La actividad de los VTC requerirá de una ordenanza específica en A Coruña. Mientras esta no se apruebe, “non se poderán outorgar autorizacións habilitantes para a prestación de servizos urbanos”, recoge la ordenanza de movilidad sostenible.

La alcaldesa, Inés Rey, reprochó a la Xunta que “decida autorizar una actividad a diferentes empresas pero deje la patata caliente a los ayuntamientos”. “Haremos una ordenanza específica para ver cómo se regula la prestación de estos servicios, no hay en este momento una normativa a nivel municipal y en todo caso si hay denuncias habrá que tramitarlas”, sostuvo. La Xunta evitó regular las licencias VTC en 2022, pero en 2024 el Gobierno gallego introdujo una modificación legal, dando competencia a los ayuntamientos para autorizar los servicios. 