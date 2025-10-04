Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Una nueva protesta contra la guerra en Gaza reúne a 200 personas en A Coruña

Los manifestantes marcharon desde la plaza de Pontevedra hasta la torre de Hércules

Abel Peña
Abel Peña
04/10/2025 20:35
La marcha partió de la plaza de Pontevedra
La marcha partió de la plaza de Pontevedra - German Barreiros

La Policía Local estima en 200 los manifestantes en la nueva protesta contra la guerra en Gaza que se celebró en el centro de A Coruña. Bajo el lema "Non ás guerras e ao xenocidio. A Coruña pola paz". Partió de la escultura de la paloma de Picasso, en la plaza de Pontevedra, y recorrió el Paseo Marítimo hasta la Torre de Hércules. 

El recorrido pretende tener una carga simbólica. Desde la paloma, símbolo de la paz, hasta la Torre, Patrimonio de la Humanidad. Coruña pola paz es una plataforma de la que forman parte la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y Área Metropolitana, las A.V. "Os nosos lares" (Palavea-Santa Xema-Ponte da Pasaxe), Oza - Gaiteira - Os Castros, Os Anxos, y A Barcarola Catro Camiños, así como Unión Comarcal CC.OO., Sindicato Labrego Galego, Podemos Coruña y BNG A Coruña.

En un comunicado, CCOO reivindica el fin de los conflictos, tanto el de Gaza como el de Ucrania, así como la "escalada belicista en Europa, o negocio armamentista e a expansión da OTAN". Exige que los recursos económicos se inviertan en sanidad, educación vivienda y derechos sociales. 

