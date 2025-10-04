Perros y gatos celebran el Día de los Animales en A Coruña

Uno de los perros que participaron en el evento saluda a la cámara - Carlota Blanco

Hoy es el Día de los animales y, para el que tiene una mascota, se trata de una efeméride importante. Por eso la protectora Gatocan ha organizado un programa de actividades en la plaza de El Corte Inglés, con la colaboración de esta empresa y de la escuela canina Candamín.

Se trata de una jornada con un toque lúdico, como el photocall en el que los dueños de los perros pudieron sacarse una foto con sus mejores amigos, pero sobre todo reivindicativa de los derechos de los animales. Como señaló la presidenta de la protectora, Beatriz Martín, lo que reivindican es tanto solo que se cumpla la Ley de Protección Animal.

Padre e hija posan con su mascota - Carlota Blanco

Eso incluye no abandonar a los animales, no criarlos ilegalmente, no maltratarlos, esterilizarlos, y adoptarlos. En la protectora hay nada menos que 250 animales esperando el hogar adecuado. Pero la adopción se debe hacer siempre se que sea responsable. "Entre los coruñeses hay el día y la noche. Estamos mejorando, pero todavía falta", explica la presidenta.

Lucía Lombardía, de Candamín, añade que la gente "sigue siendo irresponsable, no se conciencia de que un perro dura pocos años para los amantes de los animales pero mucho para los que no son responsables. Si no lo cuidas y no llevas una educación y un mantenimiento, el perro acaba molestando".

Una amante de los animales, con sus perros - Carlota Blanco

Los gatos

Tampoco los mininos, animales domésticos por excelencia, están libres del problema. Sus contrapartidas callejeras forman colonias donde se reproducen a pesar de los mejores esfuerzos de los activistas. "A los gatos no se les respeta en absoluto. Hay gatos callejeros porque la Administración no cumple con sus funciones. Castrarlos y atenderlos. Para una sardiñada hay dinero, pero para esto no, es falta de voluntad política", denuncia Martín.

El programa de actividades incluyó un taller infantil, donde los niños pudieron aprender cómo recoger excrementos o cómo acercarse a un chucho sin correr riesgos. Esto de las heces caninas es "un problema enorme que tenemos. Hay que respetar a la sociedad, porque hay personas que no toleran a los animales, y no tienen por qué esquivar a los perro. O cacas", reconoce Lombardía.