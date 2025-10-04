Las rutas a Barcelona en Alvedro aumentarán ante el cierre de la pista de Santiago

-

Hace un par de meses, el sector denunciaba el abandono de la ruta a Barcelona desde Alvedro, pues, a pesar de rozar el lleno, Vueling ofrecía dos enlaces para volar entre ambas ciudades: a primera hora de la mañana, entre las 06.00 y las 08.00 horas, aproximadamente; y entre las 20.00 y 21.30 horas.

“La apuesta de Vueling en Galicia es Santiago, algo que consideramos un grandísimo error y el tiempo nos acabará dando la razón”, señalaba el portavoz de Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto.

En julio de este mismo año el Consejo de Administración de Aena aprobó la adjudicación del contrato de renovación de la pista del Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, por un importe de 26,6 millones de euros. Esta actuación, a pesar de ejecutarse por las noches, obligará a cerrar la pista durante 35 días, entre el 23 de abril y el 27 de mayo de 2026.

El aeropuerto compostelano quedará inactivo, por lo que no es sorpresa encontrar que Alvedro, durante esos 35 días, acogerá 5 frecuencias diarias entre A Coruña y Barcelona. Así lo confirma la cuenta @aeropuerto_LCG en X, antiguo Twitter.

Según la imagen, podemos observar que la compra de estos vuelos ya está disponible a unos precios que van desde los 55 a los 80 euros. Vueling ofrecerá las siguientes horas: 08.25, 09.15, 15,25, 17,05 y 23,20 horas.