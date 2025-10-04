La calle de Santa Catalina se cerrará al tráfico de forma definitiva con las obras de los Cantones

Vista de la calle Santa Catalina - Patricia G. Fraga

En una semana, las obras de los Cantones llegarán hasta Santa Catalina. En esta fase de la obra se cerrará el acceso a los Cantones desde Durán Loriga por Santa Catalina, que pasará a ser totalmente peatonal. De esta manera, los peatones podrán caminar desde la plaza de Mina a la calle Real sin interrupciones.

Se va trasladar la parada de taxis y la estación de BiciCoruña próximas al Obelisco hasta Cantón Pequeño. Los operarios se centrarán en el tramo que se había peatonalizado de forma provisional durante la pandemia. La zona de carga y descarga de Santa Catalina también se trasladará al Cantón Pequeño.

Eso significa que el acceso a la rúa Nueva desde los Cantones se cerrará al tráfico rodado, aunque seguirá abierta para los vehículos de carga y descarga y los que estacionan en garajes en San Andrés. También se cerrará la rampa de acceso del párking subterráneo del Obelisco para instalar una grada en ese punto.

La concejala de Movilidad e Infraestructuras, Noemí Díaz,comenta que será en esta fase donde sean realmente visibles las primeras actuaciones cerca del Obelisco, "o corazón simbólico da cidade". “Imos traballar na superficie que se peonalizou provisionalmente na pandemia. Concretamente, no sector que hai entre Santa Catalina e as inmediacións do Obelisco e a rúa Nova. Isto suporá modificacións provisionais nesta parte dos Cantóns, co traslado de servizos, mais moi preto de onde xa están habilitados, para evitarlles incomodidades ás persoas usuarias”, explicó Díaz.