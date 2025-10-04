La plaza de María Pita, llena para despedir a Antonio Fernández Ferreiro - Archivo

Hace 25 años todavía estaba pendiente de eliminarse el peaje de A Barcala, una de las principales preocupaciones de los vecinos del área metropolitana de A Coruña. La Xunta de Galicia manifestaba entonces su voluntad de llegar a un acuerdo para suprimir ese cobro, según publicó El Ideal Gallego en su edición del 4 de octubre de 2000.

Hace 50 años la plaza de María Pita se llenaba para despedir a Antonio Fernández Ferreiro, el policía armado asesinado en Madrid el día 1 de octubre de 1975.

Tal día como hoy de 1950 el diario informaba sobre un trágico suceso en Vimianzo, donde tres personas fallecieron a consecuencia del choque de un ómnibus que perdió los frenos y acabó estrellándose contra unos árboles.

Portada del 4 de octubre del año 2000 - AEC

Hace 25 años | La Xunta asegura que existe voluntad para suprimir el peaje de A Barcala

El conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, Xosé Cuíña, manifestó ayer, 3 de octubre de 2000, que la Xunta continúa con las negociaciones para solucionar la polémica causada desde hace años por el peaje de A Barcala. “Es necesario llegar a un acuerdo y existe esa voluntad, pero hay que hacerlo con seriedad”, manifestó Cuíña. Señaló además que la intención del Gobierno gallego es adoptar una resolución de consenso para rebajar el precio por la utilización del tramo de autovía A Coruña-Carballo, aunque indicó que los peajes más bajos de toda Europa se corresponden a las carreteras autonómicas, “ya que por algo son subvencionadas”.

Por otra parte, a medida que pasan las horas se van desvaneciendo las esperanzas de encontrar con vida a los siete marineros del pesquero gallego ‘Arosa’ que todavía faltan por localizar. Los servicios de rescate irlandeses consiguieron salvar con vida a uno de los tripulantes y recuperar los cuerpos de otros cinco. El buque, con base en Bueu, tenía 26 años de antigüedad y su tripulación estaba compuesta por diez gallegos, dos marineros de Santo Tomé y otro de Ghana.

Portada del 4 de octubre del año 1975 - AEC

Hace 50 años | Más de 20.000 coruñeses en María Pita para despedir al policía asesinado

Emoción y sufrimiento profundos. Completo orden, no exento de total serenidad. Identificación unánime del pueblo coruñés con la Policía Armada. Tales han sido los factores predominantes en la jornada de luto que La Coruña ha vivido en el día de ayer, 3 de octubre de 1975, con motivo de acompañar hasta su última morada el cadáver del que en vida fue don Antonio Fernández Ferreiro, policía armado, asesinado en Madrid, en la mañana del día 1. Más de 20.000 coruñeses se dieron cita en la coruñesísima plaza de María Pita y aguantaron a pie firme durante más de media hora –el retraso se hizo inevitable–, hasta que accedió a la más importante de nuestras plazas el cortejo fúnebre. Las manifestaciones de pesar y de emoción honda se repetirían más tarde en el cementerio católico de la ciudad.

Además, el periodista coruñés don José Luis Bugallal Marchesi recibió en la tarde de ayer el Premio Diputación. El salón de sesiones de la Diputación fue escenario de un solemne y emotivo acto, al que asistieron las primeras autoridades de la capital y académicos de la Real Academia Gallega y de la de Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario.

Portada del 4 de octubre del año 1950 - AEC

Hace 75 años | Tres muertos al chocar un ómnibus en Vimianzo

En la tarde de ayer, 3 de octubre de 1950, ocurrió un grave accidente de automóvil en Vimianzo a consecuencia del cual resultaron muertas tres personas que viajaban en un ómnibus y heridos el resto de los viajeros que sumaban alrededor de unos cuarenta. Los heridos de importancia fueron trasladados a La Coruña y a Santiago de Compostela y los leves quedaron en Vimianzo o pasaron a sus domicilios. Al autocar en el que viajaban le fallaron los frenos unos metros antes de llegar a la plaza de Vimianzo y chocó contra unos árboles, quedando partido en dos mitades.

En clave cultural, en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos quedó instalada ayer una exposición de trabajos ejecutados por los alumnos de dicho centro docente. Entre las obras del certamen figura una maqueta de la iglesia parroquial de Guitiriz.

Portada del 4 de octubre del año 1925 - AEC

Hace 100 años | Medio millar de inscritos en el Congreso de La Toja

Puede afirmarse que el factor más importante en el éxito de la asamblea científica que es el Congreso de La Toja lo está siendo el tiempo. Con buen tiempo y tanta belleza en el escenario elegido para los actos del programa congresista no cabe un instante de decaimiento en el ánimo del medio millar de inscritos. No todos estos son de la clase sanitaria, se ven también nutridas comisiones de fuerzas vivas de muchos municipios que han preferido destacar elementos de su organismo administrativo.

Después del afortunado discurso del presidente del Congreso, señor Gil Casares, –que en brevísimos párrafos ha logrado marcar los rumbos futuros de la lucha antituberculosa, especialmente en lo que se refiere a la protección de la infancia– ha ocupado la tribuna otro tisiólogo joven, hijo de la vecina república portuguesa.