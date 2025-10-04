El Rosario canta bajo la lluvia de A Coruña

Fiestas del Rosario en A Coruña - Quintana

“E se chove, que chova”. Eso pensaron las decenas de personas que, a pesar las tímidas pero persistentes precipitaciones que registró la urbe esta mañana, decidieron pasarse por la plaza de Azcárraga y alrededores para disfrutar de la segunda jornada de festejos de la Ciudad Vieja en honor a la patrona de A Coruña, la Virgen del Rosario.

Y es que parece que muchos se tomaron en serio la reivindicación del ‘coruñesismo’ que el prestigioso chef coruñés Pablo Gallego pronunció durante la tarde de ayer en su pregón inaugural. De hecho, resulta difícil que un coruñés renuncie a una juerga. Y menos, por la lluvia.

Galería Fiestas del Rosario en la Ciudad Vieja Ver más imágenes

Desde las 12.00 horas, decenas de vecinos acudieron a la cita. Eso sí, paraguas en mano. Algo antes de las 13.00 horas, la música empezó a sonar, esta vez, a cargo de Xilo e Carlos, quienes animaron a los vecinos a levantar el paraguas y cantar y bailar sobre la lluvia como si de Gene Kelly y Debbie Reynolds se tratasen.

Hora de comer

Da igual si con capucha, chubasquero o paraguas. Había que quemar calorías, el pulpo y el churrasco ya se están preparando. Pasadas las 14.09 horas, muchos eran los que seguro hubieran preferido tener más de dos manos para beber, comer y bailar a la vez.

A partir de ahí, la música se trasladó unos metros en dirección María Pita. Concretamente a la puerta de Aires, donde la sesión vermú a cargo de The Cruce fue la encargada de hacer su propia previa del Deportivo sin tener que pasar siquiera por los aledaños de Riazor.

Si la lluvia respeta, a las 17.00 horas se reanudará la actividad en la plaza de Azcárraga, donde los más pequeños disfrutarán de un espectáculo de magia a cargo del Mago Román. A las 21.00 volverá la música. Primero MU2, después Alga y para terminar Dj Pukas, pondrán el broche final a la segunda jornada de festejos en honor a la Virgen del Rosario.

Ya durante la jornada de domingo, la Banda Municipal de Música y la Asociación Cultural Donaire se darán cita en la plaza de la Constitución a partir de las 12.00 horas. A las 13.00, la sesión vermú más clandestina acaparará todos los focos en Troncoso.