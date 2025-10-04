El festival de danza Quincegotas llenará A Coruña de movimiento

Festival Quincegotas - Archivo El Ideal Gallego

El festival de danza en la calle Quincegotas celebrará su octava edición el próximo fin de semana, entre los días 10 y 12 de octubre. La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Concello da Coruña, vuelve un año más con una propuesta consolidada que busca acercar la danza contemporánea a la ciudadanía fuera de los teatros y en contacto directo con el espacio público.

“Desde el Gobierno de Inés Rey continuamos acercando la cultura y la danza a la ciudadanía con propuestas a pie de barrio como Quincegotas, un evento ya plenamente consolidado en la ciudad”, destacó el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.

Este año, el festival introduce importantes novedades: amplía su duración a tres jornadas completas y multiplica sus escenarios, con un total de cuatro localizaciones urbanas que se transformarán en espacios de creación y expresión: la escalinata de la Domus, la Praza da Fábrica de Tabacos, el Castelo de San Antón y la Cúpula de Eirís, esta última dedicada a nuevos creadores con el apoyo de Paideia.

En total, catorce compañías participarán en esta edición, ofreciendo piezas innovadoras y accesibles al público general. Entre ellas destacan el Conservatorio Nacional de Danza de Lugo, el Conservatorio Profesional de Danza de la Diputación da Coruña, Proyecto Pabellón, Ana Erdozain & Alba González, Laboratorio Escénico, Cía Carla Sisteré, Colectivo Glovo, Cía. Daniel Abreu, Daniel Lezso, Proyecto Larrua, ALÓproducións, Jandross Rodríguez, Jessica Castellón & Boris Orihuela y Andrea Castro.

Con esta propuesta, Quincegotas invita al público a dejarse empapar por la emotividad, expresividad y frescura de la danza contemporánea, transformando las calles de A Coruña en un gran escenario abierto a todos los públicos.

Horarios

VENRES 10 DE OUTUBRO DE 2025

18.00h – ESCALINATA DA DOMUS

1- Conservatorio Lugo

2- Conservatorio Diputación de A Coruña

3- Alleo – Colectivo Glovo

4- Idi Begi – Larrua

SÁBADO 11 DE OUTUBRO DE 2025

12.30h – CÚPULA PARQUE DE EIRÍS- (ESPAZO PAIDEIA NOVOS CREADORES)

1- Andrea Castro- Lola y los lamentos

2- Alberte Bello- Home Além Disso

3- Daniel González- Meu Rei

4- Alejandro Rodríguez- A Noite do Cuco

18.00h – PRAZA FÁBRICA DE TABACOS (COVER VESTÍBULO FÓRUM METROPOLITANO)

1-Blues de Medianoite – Laboratorio Escénico

2-Trïade – Colectivo Glovo

3- Sad Mad Method – Carla Sisteré

DOMINGO 12 DE OUTUBRO DE 2025

18.00 h – CASTELO DE SAN ANTÓN (COVER CÚPULA PARQUE DE EIRÍS)

1- Carry my own flor – Abel Rojo

2- Solastagia – Ana Erdozain y Alba González

3-Cuentas corrientes – Jessica Castellón y Boris Orihuela

4- Selva – Daniel Abreu