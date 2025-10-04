Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Cortes de tráfico en el centro de A Coruña por la Carrera Popular C10

Belén Cebey
Belén Cebey
04/10/2025 10:20
cortes de trafico carrera C10
cortes de trafico carrera C10 -

La ciudad se prepara para acoger este domingo 5 de octubre la XIX edición de la Carrera Popular Coruña10, un evento deportivo que reunirá a miles de corredores en un circuito homologado que discurre por algunas de las principales calles del centro y el litoral urbano.

Con motivo de la prueba, el Concello ha anunciado importantes cortes y restricciones de tráfico a lo largo de la mañana, que afectarán tanto a la circulación de vehículos como al transporte público.

El recorrido, de 10 kilómetros, partirá de la avenida de Montoto y pasará por puntos emblemáticos como la avenida da Marina, Cantón Grande, Cantón Pequeno, Praza de Ourense, Linares Rivas, Primo de Rivera, la avenida do Exército, la rotonda de O Porto, la avenida da Pasaxe y regreso hacia el centro.

Según la organización, las calles incluidas en el itinerario permanecerán cerradas al tráfico de manera progresiva a partir de primera hora de la mañana y hasta la finalización del evento, prevista en torno a las 13:00 horas. Además, se recomienda a los ciudadanos que planifiquen con antelación sus desplazamientos y utilicen medios de transporte alternativos.

