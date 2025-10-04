Cero de Costa, el recuerdo de un verano en Galicia que se expande por toda España

Cero de Costa - Carlota Blanco

Cero de Costa nació en A Coruña en 2021. Era verano, mismo periodo que ahora lleva el nombre de la marca por bandera. Sus sudaderas llenan las calles de la ciudad con playas costeras de Galicia en su espalda. Detrás de la marca, Susana Martínez y Paula Costa.

“La primera tienda la abrimos en noviembre de 2021 con la idea de unificar moda y decoración. Nuestros hijos hacen surf y creíamos que había un hueco en el mercado para todo aquello que estuviese inspirado en el mar y en el surf”, explica Martínez.

El objetivo claro era que la marca mantuviese el significado de su nombre: a cero del mar. Al poco tiempo decidieron diseñar sudaderas con fotografías y nombres de playas de A Coruña y alrededores. Pero el buen recibimiento hizo que les lloviesen las peticiones de toda Galicia hasta convertirse en todo un fenómeno juvenil que no deja de crecer.

“Usamos playas de Galicia con trozo de costa. La idea es que alguien que veranee en Galicia se lleve ese recuerdo del verano”, señala. Además de la sudadera y camiseta que luce en la espalda los nombres de las playas de Matadero, Orzán, As Lapas, San Amaro, Amorosas, Oza, Riazor y Adormideras, la marca dispone de varias colecciones: CDC Icons, Santiago de Compostela, Panxón, Lugo, Sanxenxo, Vigo, Faros, Pontedeume, Pontevedra, Ferrol y Playas Surf.

Madrid, Málaga o Bilbao

Pero el deseo de los gallegos desplazados a otras partes de España llevó a Costa y Martínez a crear ediciones que ahora se visten en lugares como Madrid, Málaga, San Sebastián, Marbella, Bilbao, Costa Brava o Denia. “Había gente que, por ejemplo, vive en Madrid y nos pedían que hiciésemos diseños que incluyesen nombres de la capital, como la calle Princesa, Ciudad Universitaria, etc”, sostiene Martínez. Es decir, “replicar en España lo que hicimos en Galicia”.

Los clientes y sus seguidores en redes sociales, dice, están cada vez más involucrados. Y por ello la marca cuenta con todos ellos a la hora de elaborar nuevos diseños. Es el caso de la edición que lanzaron para el Morriña Fest. “Preguntamos en Instagram lo que era la morriña para la gente y nos dieron muchas ideas. También para la edición de San Xoán o la de Koruño”. Y no son las únicas colaboraciones que han hecho, ya que sus prendas también estuvieron presentes en el Atlantic Pride y O Son do Camiño.

Este año han estrenado nueva tienda en A Coruña (calle Santa Catalina, 34). Pero también cuentan con espacio físico en Vigo (calle Príncipe, 18) y Pontevedra (calle Benito Corbal, 1). Y es que presumir de Galicia y sus playas nunca estuvo tan de moda. 