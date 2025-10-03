Vuelven las noches para dormir con tiburones en A Coruña

Un tiburón en el Aquarium Finisterrae - Pedro_Puig

El Ayuntamiento de A Coruña, en colaboración con la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias, organiza una nueva edición de la actividad “Durmiendo con tiburones”, dirigida a niños y niñas de 10 y 11 años.

La iniciativa incluye talleres sobre biología marina y la experiencia única de dormir en la sala Nautilus del Aquarium Finisterrae, rodeados de peces y tiburones. En esta ocasión se convocan dos sesiones, que tendrán lugar en las noches del 24 al 25 de octubre y del 28 al 29 de noviembre.

Cada una de ellas contará con un máximo de 20 plazas y se desarrollará entre las 20:00 horas del viernes y las 11:00 horas del sábado. Podrán inscribirse menores nacidos entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.

El plazo de preinscripción se abrirá el próximo lunes 6 de octubre, a partir de las 9:00 horas, mediante un formulario en línea. Tendrán prioridad los participantes que no hayan asistido a ediciones anteriores de esta actividad.

El precio de la inscripción es de 45 euros, aunque los miembros de la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias disfrutarán de una tarifa reducida de 20 euros.

Cada participante deberá llevar su propio saco de dormir, esterilla, neceser de aseo personal, así como comida y utensilios para la cena y el desayuno.