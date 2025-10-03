Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Tres conciertos que refrendan a A Coruña como "referente da música en vivo"

Concertos do Xacobeo y la productora Cávea se alían para ofrecer recitales de Coque Malla, Vanesa Martín y el Chicago Mass Choir

Redacción
03/10/2025 11:07
Un momento de la presentación en el Palacio de la Ópera
Un momento de la presentación en el Palacio de la Ópera - Carlota Blanco

Este sábado regresa Coque Malla a A Coruña, al Palacio de la Ópera, en el marco de los Concertos do Xacobeo, en colaboración con la promotora Cávea Producciones. Se trata de una selección de recitales que, tal y como apuntó la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén Docampo, refrendan a la urbe herculina como "referente da música en vivo".

Coque Malla ofrecerá este sábado, tal y como apunta Ramón García-Barros, de Cávea, su último concierto con la banda al completo, además de su último recital en A Coruña en un tiempo, ya que el músico atenderá otros proyectos en 2026 y parte de 2027.

El 8 de noviembre será el turno de Vanesa Martín, también en el Palacio. Regresa a la ciudad tras "un tiempo sin venir" y con nuevo disco bajo el brazo, 'Casa mía', que presentó el pasado mes de mayo.

El 18 de diciembre será el turno del Chicago Mass Choir, con el espectáculo 'Sweet Home Chicago', "la gran propuesta del gospel en España".

Destino competitivo

Estos Concertos do Xacobeo, según Docampo, está consolidando a Galicia "como un destino competitivo". 

Y es que la delegada de la Xunta asegura que estos recitales están atrayendo no sólo al público gallego, sino también al de fuera de la ciudad, e incluso de la vecina Portugal, como ocurrió el pasado mes con el doble evento de Quevedo.

Presentación del concierto de Quevedo en el Coliseum

Un montaje no visto desde Sinatra para el doblete de Quevedo en el Coliseum

