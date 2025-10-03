Profesionales de toda Galicia se reúnen en A Coruña en unas jornadas sobre hospitalización a domicilio

Hospitalización a domicilio - EC

El salón de actos del Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC) acogerá este sábado, 4 de octubre, las jornadas bianuales de la Asociación Gallega de Hospitalización a Domicilio (AGHAD), un evento clave para el intercambio de experiencias y actualización de conocimientos entre profesionales del sector.

Desde la creación de la primera unidad de Hospitalización a Domicilio (HADO) en la ciudad herculina en diciembre de 1987, este modelo asistencial se ha implantado en todos los hospitales gallegos, alcanzando un total de 15 unidades en la actualidad.

Durante el último año, la unidad de HADO del CHUAC realizó cerca de 12.000 visitas médicas a domicilio y más de 13.000 de enfermería, atendiendo a casi 1.900 pacientes que, por su estado de salud o por las características de su enfermedad, necesitarían un ingreso hospitalario, pero optan por recibir atención especializada en su hogar. Esta atención se presta siempre que se cumplan ciertas condiciones: diagnóstico establecido, estabilidad clínica, posibilidad de recibir tratamiento en casa y entorno sociofamiliar adecuado, con un cuidador disponible.

Las jornadas contarán con la participación de alrededor de 100 profesionales sanitarios de reconocido prestigio nacional e internacional, que abordarán temas clave como los cuidados paliativos, la coordinación con centros residenciales, el uso racional de antimicrobianos o el manejo de accesos vasculares, todos ellos aspectos fundamentales en el día a día de la hospitalización a domicilio.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada será el acto de homenaje a las personas jubiladas en los últimos años, que han desempeñado un papel esencial en el desarrollo y consolidación de este modelo en Galicia.

Con la celebración de estas jornadas, Galicia reafirma su apuesta por un sistema sanitario más accesible, sostenible y centrado en el empoderamiento de pacientes y cuidadores, situando la hospitalización a domicilio como un pilar clave de la atención sanitaria moderna.