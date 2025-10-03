El precio de una habitación en A Coruña alcanza el de una vivienda entera hace tres años

Viviendas en A Coruña - Quintana

El precio del alquiler en A Coruña no logra tocar techo. Pese a la entrada en vigor de la zona tensionada, los efectos todavía no se han notado en el mercado. Y, en medio de la escalada, el coste del arrendamiento de habitaciones alcanza un nuevo hito: algunas ya superan el precio medio de una vivienda entera hace tres años.

Los coruñeses siguen desembolsando cantidades nunca antes vistas para arrendar un piso. El precio del metro cuadrado alcanzó en septiembre los 10,8 euros, un 0,1% más que en agosto. Esto quiere decir que un piso de ochenta metros cuadrados cuesta, de media, 864 euros al mes.

Ahora bien, con echar un vistazo en la plataforma inmobiliaria Idealista, A Coruña dispone de 227 habitaciones en alquiler, y dieciocho de ellas superan los 500 euros, la media del coste total de un inmueble hace diez años. Si se acota más la búsqueda, hay tres habitaciones cuya renta mensual asciende hasta los 750 y los 850 euros. Y otras tantas rozan los 700. O, lo que es lo mismo: el arrendamiento de habitaciones de unos 19 metros cuadrados de media supone –y en algunos casos supera– el mismo precio que un piso completo en 2022, cuando la media en diciembre fue de 704 euros por 80 metros cuadrados.

Zona tensionada

La alcaldesa, Inés Rey, instó el mes pasado a la Xunta a que “desarrolle la parte autonómica” de la ley estatal de vivienda para hacer efectivas las medidas de la declaración de zona residencial tensionada.

La regidora explicó que “la ley estatal lo que hace es delegar en las comunidades autónomas el desarrollo” de la norma para “poder sancionar y para que esas medidas sean efectivas”. Desde la Consellería de Vivenda se limitaron a responder que “a normativa que regula as zonas declaradas tensionadas é estatal, polo tanto, a regulación para facer efectivas as medidas contempladas, tamén é competencia estatal”.

Rey, no obstante, recordó que “tanto Navarra como Cataluña han desarrollado sus leyes autonómicas” mientras que en “el País Vasco lo está haciendo”. Por ello, reclamó a la Xunta “que desarrolle la parte autonómica que le toca para poder dar efectividad a las medidas que se han tomado”.