Piden cinco años de prisión para un búlgaro que traficaba con cocaína rosa en A Coruña

La Fábrica de Tabacos, sede de la Audiencia Provincial - Patricia G. Fraga

La Fiscalía pide cinco años de prisión para un búlgaro al que la Policía Nacional detuvo por traficar con drogas en su domicilio. Las autoridades le incautaron varios gramos de pastillas, cannabis, cocaína, MDMA, cocaína rosa, así como dinero en efectivo y una balanza.

El registro tuvo lugar en abril de 2023, tras su arresto. La cocaína rosa, también conocida como tusi, es poco frecuente todavía en A Coruña, pero su uso se está extendiendo: contiene principalmente ketamina y MDMA y, curiosamente, muy poca cocaína. El consumo se produce mayoritariamente por vía intranasal y suele combinarse con otras sustancias como alcohol o MDMA, lo que incrementa los riesgos. Es peligroso mezclarla con otras drogas y alcohol.

El fiscal también pide una multa de 57.000 euros. El acusado se encuentra en España en situación irregular.