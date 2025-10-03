Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Patti Smith desata la locura en la Cúpula de Zara

La marca de ropa coruñesa celebra sus 50 años con un ciclo de conciertosen San Pedro

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
03/10/2025 10:23
Patti Smith en el Noroeste
Patti Smith en el Noroeste - Quintana

Este jueves, desde la aplicación de Zara, se anunciaba el último concierto de la Cúpula Atlántica, ubicada en el monte de San Pedro, por los 50 años de vida de la marca. 

Patti Smith, la cantante, compositora y escritora estadounidense que fue cabeza de cartel en el Noroeste de 2019, actuará el próximo 9 de octubre en el mismo espacio en el que lo hicieron artistas como Myles Smith, Luz Casal, Air y The Blaze. 

Patti Smith en el Noroeste
A Coruña

Zara impacta con su próxima invitada a la cúpula: Patti Smith

A pocos minutos de anunciarse este concierto, la aplicación ya registró más de 20.000 inscripciones para conseguir entradas, que serán sorteadas el próximo 7 de octubre. La mañana del viernes, la aplicación contaba con más de 32.000 participaciones. 

Patti Smith ya deslumbró en el 2019 cuando actuó ante más de 60.000 personas en la playa de Riazor, siendo cabeza de cartel del Festival Noroeste. Décadas a su espalda de una carrera llena de éxitos la convierten en figura de culto y una de las artistas más influyentes del rock. 

Las inscripciones para el último concierto de la Cúpula, que cerrará sus puertas el 12 de octubre, seguirán abiertas hasta el domingo 5 de octubre. Para conseguirlas es necesario participar en el sorteo de la página web, donde solo se podrán reservar dos entradas por persona. 

