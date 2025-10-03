Más de allá de Inditex y Altia: las otras compañías de A Coruña que están en Bolsa

El presidente del grupo coruñés de energías renovables Ecoener, Luis de Valdivia, durante una conferencia - EFE

Inditex es la empresa más famosa del área metropolitana de A Coruña. Su nombre está asociado al índice Ibex 35, que reúne a las 35 empresas con más liquidez que cotizan en el mercado bursátil español. Altia es otra que poco a poco se ha ido dando a conocer, especialmente porque su presidente, Tino Fernández, fue el máximo dirigente del Real Club Deportivo entre 2014 y 2019.

No son las únicas que han dado el paso de lanzarse a participar en los mercados. Con sede en la propia urbe coruñesa, hay dos compañías menos conocidas que están en Bolsa. Se trata de Ecoener y Commcenter, que, respectivamente, están dedicadas a los sectores de la energía y las telecomunicaciones.

Ecoener

Esta es una compañía española generadora de electricidad de origen renovable y que apuesta con por activos en propiedad. Está especializada en el desarrollo, construcción, operación y comercialización de energías verdes. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector y trabaja con tres tecnologías: eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica.

Esta firma de renovables está presente en España, Honduras, Guatemala, Colombia, Chile, Kenia, Panamá y República Dominicana. Su domicilio social está ubicado en el Cantón Grande de A Coruña y cotiza en el Mercado Continuo español.

El milagro tecnológico coruñés que gana incluso a Inditex en Bolsa Más información

Sus acciones empezaron a comercializarse en 2021 y, por el momento, acumula una mala racha, ya que registra una rentabilidad negativa de alrededor del 20%, es decir, las personas que optaron por comprar parte del capital de la compañía han perdido dinero.

Actualmente tiene una capitalización de cerca de 270 millones de euros, frente a los más de 330 de valoración con la que empezó su aventura en Bolsa. Sus títulos debutaron en el parqué bursátil con un valor de 5,90 euros y este pasado viernes cotizaban en un rango entre 4,70 y 4,80 euros.

Luis de Valdivia es el fundador y presidente de Ecoener. Fundó la compañía en 1988 y ha liderado su expansión internacional.

Commcenter

Otra firma coruñesa que también está presente en la Bolsa es Commcenter, que es el distribuidor más importante de Telefónica de España. Es de capital independiente y desarrolla su actividad en el corazón de un sector muy competido que se reinventa permanentemente, desarrollando una estrategia comercial ligada a la del operador líder en el mercado español. Su sede está ubicada en la avenida del Ferrocarril.

Nació en 2003, fruto de la integración de dos grandes grupos de distribución: Grupo de Telecomunicaciones Otero y Osaba Electricidad. Ambas firmas operaban con redes comerciales propias en sus zonas de actividad: Grupo Otero en Galicia y Asturias, y Grupo Osaba en las comunidades de La Rioja, País Vasco, Navarra y Aragón.

Según asegura la propia empresa, “la situación actual convierte a Commcenter en un distribuidor de telecomunicaciones a nivel nacional con una red de ventas especializada en la comercialización y asesoramiento de productos y servicios de Telefónica, con más de 150 puntos de venta y asesores comerciales de empresa repartidos por toda la geografía española”. Está presidida por José Luis Otero Barros.

Esta compañía decidió abandonar este año el BME Growth, un mercado de valores orientado a firmas en expansión, para iniciar su cotización en el BME Scaleup, destinada a empresas en fase de crecimiento con un modelo de negocio ya probado y un alto potencial de expansión.

Empezó a cotizar en el mercado bursátil en 2010 por un precio de 2,80 euros por acción, con una capitalización total de 18,5 millones de euros. En la actualidad su valor de mercado asciende a 11,4 millones y el precio de los títulos se negocia a 1,64 euros. Esto supone una rentabilidad negativa de más del 40%.