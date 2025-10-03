María Emilia Casas, Honoris Causa por la UDC: "A Coruña es la primera gran ciudad que conocí"

El rector, Ricardo Cao, reconoce a la jurista María Emilia Casas como Doctora Honoris Causa - Javier Alborés

La Universidad de A Coruña ha investido esta mañana a María Emilia Casas Baamonde como Doctora Honoris Causa. El acto, que ha tenido lugar en el Rectorado de la UDC, fue presidido por el rector, Ricardo Cao, quien destacó la "fonda honra e a profunda emoción" por incorporar al Claustro de Honor a quien, "por méritos indiscutibles, é unha das figuras máis sobranceiras do Dereito e da Xustiza no noso tempo".

"A Universidad de A Coruña recoñece hoxe non só unha carreira xurídica excepcional, senón tamén un compromiso ético e cívico coa igualdade, coa xustiza e coa liberdade. Porque o Dereito, cando é auténtico, vai máis alá da técnica: é unha ferramenta de transformación social e de dignidade humana", apuntó Cao en la apertura del acto.

De esta forma, la UDC se suma a las universidades de Santiago de Compostela y Vigo -además de otras españolas- en reconocer a la jurista española: "Este reconocimiento hace posible un sueño que nunca imaginé conseguir: ser Doctora Honoris Causa por las tres universidades de la comunidad gallega. Galicia fue y sigue siendo mi comunidad de pertenencia, la realidad a la que mi vida está unida", expresó Casas en su discurso.

Además, también se deshizo en elogios hacia la urbe herculina: "A Coruña es una ciudad acogedora, próxima, que combina la vitalidad de una urbe con la sensación de familiaridad que solo transmiten los lugares a los que se regresa una y otra vez. Es la primera gran ciudad que conocí en mi niñez y a la que siempre he permanecido vinculada", dijo.

Una trayectoria pionera

Natural de Léon, María Casas Baamonde ingresó en 1998 en el Tribunal Constitucional, siendo el miembro más joven ingresado en la historia de la institución. Seis años después, en 2004, se convertiría en la primera mujer en presidirlo, cargo que ocuparía hasta 2010. Durante ese período, la jurista consolidó la tutela autodiscriminatoria por razón de género, reforzó la protección de las trabajadoras embarazadas y atribuyó dimensión constitucional a las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar.

Así, también fue la primera mujer catedrática de Derecho del Trabajo en España, siendo clave en la configuración de un marco gallego de relaciones laborales. A lo largo de su carrera, María Emilia Casas ejerció también una intensa actividad académica, presidiendo entidades de ámbito español e internacional.

Con la investidura de la jurista, ya son 31 los Doctores Honoris Causa de la Universidad de A Coruña, siendo Carmela Arias y Díaz de Rábago y Emilio González López los primeros reconocidos, allá por el año 1991.