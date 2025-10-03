Los swifties de A Coruña tienen cita este fin de semana en los cines de la ciudad

Pop up de Taylor Swift en Manhattan, Nueva York - EFE

Taylor Swift regresa al panorama musical con 'The Life of a Showgirl', su duodécimo disco en el que, como bien dice su nombre, pretende narrar su vida entre conciertos, mostrando su nueva etapa como artista que ha recuperado los derechos de su música.

El anuncio de este nuevo disco llega tras conocerse su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce y poner punto final al 'The Eras Tour', una gira de más de un año de duración y que le ha reportado millones de dólares.

Con motivo del estreno de su disco, la cantante ha organizado una "release party" en los cines de todo el mundo. 'The Realease Party of a Showgirl' es una película de hora y media de duración que la propia artista describió como "una deslumbrante velada" donde se incluye el lanzamiento del videoclip del single 'The Fate of Ophelia', además de material inédito detrás de las cámaras, explicaciones de cada canción y las letras de ellas.

En A Coruña se han querido sumar a esta fiesta los cines de la ciudad con una variada programación en las salas de Cantones Cines, Espacio Coruña y Marineda City.

Cantones Cines

Viernes 3 de octubre: 21.30 horas.

21.30 horas. Sábado 4 de octubre: 18.00 y 22.00 horas.

18.00 y 22.00 horas. Domingo 5 de octubre: 18.00 y 22.00 horas.

Espacio Coruña

Viernes 3 de octubre: 21.00, 21.30 y 23.00 horas.

21.00, 21.30 y 23.00 horas. Sábado 4 de octubre: 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 y 22.00 horas.

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 y 22.00 horas. Domingo 5 de octubre: 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 y 22.00 horas.

Marineda City

Viernes 3 de octubre: 21.00, 21.30, 22.00 y 22.30 horas.

21.00, 21.30, 22.00 y 22.30 horas. Sábado 4 de octubre: 15.45, 17.00, 18.00, 19.30, 20.15, 22.00 y 22.30 horas.

15.45, 17.00, 18.00, 19.30, 20.15, 22.00 y 22.30 horas. Domingo 5 de octubre: 15.45, 17.00, 18.00, 19.30, 20.15, 22.00 y 22.30 horas.

Los precios de las entradas son: 12,90 euros en los Cantones Cines y Espacio Coruña; 11 euros en el Marineda City. Aún quedan bastantes localidades disponibles, pero esta película documental promete ser un éxito mundial, pues en la preventa de entradas se generaron más de 15 millones de dólares.