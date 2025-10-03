A Coruña
Los jabalíes vuelven a las calles y se dejan ver por Xuxán
Vecinos de Xuxán vivieron una madrugada inusual este viernes, cuando varios jabalíes fueron avistados deambulando por calles del barrio en busca de alimento.
Los animales no mostraron signos de agresividad, solo pasearon y hurgaron entre la basura de varios contenedores en busca de alimento,pero su presencia generó inquietud entre los residentes.
Lo cierto es que convivir con los jabalíes está cada vez más normalizado en esta ciudad.