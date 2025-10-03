Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Los jabalíes vuelven a las calles y se dejan ver por Xuxán

Belen Cebey
03/10/2025 10:55
Un jabalí pasea por Xuxán
Un jabalí pasea por Xuxán - Cedida

Vecinos de Xuxán vivieron una madrugada inusual este viernes, cuando varios jabalíes fueron avistados deambulando por calles del barrio en busca de alimento.

O Ventorrillo se convierte en un 'Xabarín Club'

Los animales no mostraron signos de agresividad, solo pasearon y  hurgaron entre la basura de varios contenedores en busca de alimento,pero su presencia generó inquietud entre los residentes. 

De Bens a Los Rosales: los jabalíes encuentran su 'caviar' en la mediana de Emilio González López

Lo cierto es que convivir con los jabalíes está cada vez más normalizado en esta ciudad.

