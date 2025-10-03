La Policía Nacional celebra su Día
El subdelegado del Gobierno recordó la bajada del 6,6% de al criminalidad en A Coruña durante el primer semestre de este año
La Policía Nacional celebró su Día en la comisaría provincial de Lonzas. Durante el acto, el nuevo subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, felicitó a los agentes por el descenso del 6,6% de la criminalidad que se ha registrado en al ciudad en el último semestre.
Para Abalde, “este logro é froito do esforzo e da dedicación de todo o persoal, e tamén do liderado do Comisario Principal, Xefe Provincial da Coruña, Carlos Gómez Rodríguez, que reforza a confianza e o recoñecemento que a sociedade deposita na Policía Nacional”.
Tras la interpretación del himno nacional, el comisario Gómez Rodríguez, ha querido reconocer la entrega de todos los hombres y mujeres que forman parte de la Policía Nacional en A Coruña, así como el mérito de su trabajo constante. También ha querido poner en valor la labor de sociedad civil, tanto entidades como ciudadanos, que colaboran a diario con la policía para construir una provincia más segura y justa.
En el acto institucional, se han impuesto en primer lugar las condecoraciones a los miembros de la Policía Nacional de las distintas categorías existentes en la Policía Nacional, que a lo largo del año 2025 han destacado por su entrega al servicio policial, tanto por hechos concretos como por su trayectoria profesional.
Tras ello, se ha reconocido a diferentes personalidades ajenas a la Policía Nacional, que han contribuido y apoyado la labor policial. Al acto también acudió la delegada de la Xunta, Belén do Campo, que destacó la labor diaria de los agentes.