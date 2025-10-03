Mi cuenta

A Coruña

La Policía Nacional celebra su Día

El subdelegado del Gobierno recordó la bajada del 6,6% de al criminalidad en A Coruña durante el primer semestre de este año

Abel Peña
Abel Peña
03/10/2025 13:47
Ceremonia del Día de la Policía Nacional
Ceremonia del Día de la Policía Nacional -

La Policía Nacional celebró su Día  en la comisaría provincial de Lonzas. Durante el acto, el nuevo subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, felicitó a los agentes por el descenso del 6,6% de la criminalidad que se ha registrado en al ciudad en el último semestre.  

Para Abalde, “este logro é froito do esforzo e da dedicación de todo o persoal, e tamén do liderado do Comisario Principal, Xefe Provincial da Coruña, Carlos Gómez Rodríguez, que reforza a confianza e o recoñecemento que a sociedade deposita na Policía Nacional”. 

 

El subdelegado y el comisario, durante la entrega de medallas
El subdelegado y el comisario, durante la entrega de medallas - CEDIDA

Tras la interpretación del himno nacional, el comisario Gómez Rodríguez, ha querido reconocer la entrega de todos los hombres y mujeres que forman parte de la Policía Nacional en A Coruña, así como el mérito de su trabajo constante. También ha querido poner en valor la labor de sociedad civil, tanto entidades como ciudadanos, que colaboran a diario con la policía para construir una provincia más segura y justa.

En el acto institucional, se han impuesto en primer lugar las condecoraciones a los miembros de la Policía Nacional de las distintas categorías existentes en la Policía Nacional, que a lo largo del año 2025 han destacado por su entrega al servicio policial, tanto por hechos concretos como por su trayectoria profesional.

Tras ello, se ha reconocido a diferentes personalidades ajenas a la Policía Nacional, que han contribuido y apoyado la labor policial. Al acto también acudió la delegada de la Xunta, Belén do Campo, que destacó la labor diaria de los agentes. 

Belén do Campo condecora a un policía nacional
Belén do Campo condecora a un policía nacional - CEDIDA

