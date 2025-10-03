El Rosario de A Coruña se acuerda de Winston Churchill en su pregón

Pablo Gallego pronuncia el pregón de las fiestas del Rosario en la Ciudad Vieja - Quintana

El año 2025 será inolvidable para Pablo Gallego. El chef, de esos coruñeses de toda la vida, pasó a la fama y el reconocimiento nacional con su triunfo en ‘Batalla de Restaurantes’. Solamente unos meses después, la asociación vecinal de la Ciudad Vieja le eligió para ser el pregonero de las Fiestas del Rosario, nada más ni nada menos que la patrona de A Coruña.

Quizás por eso, y lejos de llevar un discurso preparado, el especialista en creaciones entre fogones preparó una receta de fusión entre el valor histórico y la reivindicación del orgullo ‘koruño’ y de barrio. Lo hizo hilando y condimentando de anécdotas, para facilitar la digestión antes de lo que deben ser tres jornadas inolvidables y, dicho de paso, atípicas. Y es que, cuando llegue el día de la patrona en sí, el próximo martes, muchos estarán aún recuperando de un programa de actividades más rico que un menú del pregonero.

De toda la vida

Pocas aperturas más ajustadas podría haber encontrado la organización que el grupo Amizades, quienes ya a media tarde lograron reunir más de 200 personas en la plaza de Azcárraga. Se despidieron con ‘Vivir na Coruña’, en realidad cortinilla de presentación para Pablo Gallego. Natural de A Falperra, pero desde hace tres décadas una institución de la Ciudad Vieja, muchos tuvieron que pasar por delante de su homónimo local para llegar a la fiesta. “No os imagináis el orgullo que supuso que me propusieran dar este pregón. Llevo muchos más años que aquí y de los que tienen algunos de los puentes”, comentó antes de señalar su vinculación a La Solana con 6 años como primer recuerdo de la zona.

Después de varias anécdotas de infancia y juventud, y de repasar su eterna relación con la calle Troncoso, Gallego hizo una primera pausa por motivos técnicos. “Me están haciendo como a Trump”, bromeó cuando se apagó el micrófono. A partir de entonces comenzó a levantar a los asistentes con una firme defensa histórica de la Virgen del Rosario y su papel en A Coruña, además de reivindicar la vuelta al día festivo. “¡Bravo!”, exclamaron varios oyentes entre vítores y aplausos.

Poco después le tocó el turno al papel de la asociación vecinal y a los residentes. “Nunca tan pocos hicieron tanto por tantos y con tan poco dinero”, dijo parafraseando y citando a Winston Churchill. “La ciudad vieja podría quedar sin internet porque nos llegan las noticias al momento. Estamos súper comunicados”, prosiguió.

Finalmente, y antes de los vivas a la Ciudad Vieja y a la Virgen del Rosario, recordó el papel de la mujer en el barrio, del que fijo tiene “la mayor concentración de mujeres ilustres del mundo”.