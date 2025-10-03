La delincuencia se redujo un 6,6% tras un año del Plan Local de Seguridad

Presentación de nuevos vehículos de la Policía Local en agosto - Quintana

Aunque la ciudad siempre ha presumido de ser relativamente segura, incluso en sus peores momentos, las quejas y demandas vecinales llevaron al Ayuntamiento a poner sobre la mesa hace un año un paquete de medidas que presentó bajo el título de Plan Local de Seguridad. Esto coincidió en el tiempo con la llegada a la Policía Nacional de un nuevo comisario provincial, Carlos Gómez, que estaba a favor de una mayor coordinación entre este cuerpo y el de la Policía Local, de la que pocos meses antes había asumido la jefatura José Manuel Rico. El resultado ha sido una reducción de la delincuencia del 6,6%.

Así figura en las estadísticas del Ministerio del Interior para el primer semestre de este año aunque, por supuesto, a la hora de desmenuzar las cifras surgen luces y sombras. Por ejemplo, los hurtos han caído de forma importante, hasta un 20%, mientras que los delitos de lesiones por riñas han crecido un 52%. Los atracados han bajado un 41% pero las agresiones sexuales con penetración se han duplicado.

Estos cambios tan bruscos son debidos a que las cifras de criminalidad en sí son bajas, de manera que cualquiera variación se traducen en un cambio porcentual importante. Por ejemplo: las peleas con heridos pasan de 34 en el primer semestre de 2024 a 52 en el de este año. Las violaciones, de siete a catorce. En cambio, se denunciaron 1.758 hurtos menos. Sumados todos los delitos, la criminalidad convencional pasó de 5.287 a 4.541. Es decir, 746 delitos menos. Eso implicaría una reducción del 14,4% pero los que se cometen a través de la web han crecido, lo que, sumadas, deja la cifra total en 5.939, lo que es un 6,6% menos que el año anterior, como recordó ayer mismo el nuevo subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, en un acto celebrado ayer en Lonzas por el Día de la Policía Nacional.

Comunicación vecinal

Además de mejorar la coordinación entre ambos cuerpos, la idea detrás del Plan de seguridad era incentivar la comunicación con los ciudadanos para conocer en tiempo real qué pasa en cada barrio. Hay que decir que esto no es una novedad. El 091 cuenta con un agente comunitario, y el 092 también dispone de una figura parecida, que recogían las quejas y los avisos de las asociaciones de vecinos.

Pero el Ayuntamiento pretendía crear un mapa de seguridad, un instrumento dinámico elaborado con la información obtenida de asociaciones vecinales, de comercio, hostelería, llamadas al 092, 010, o del servicio de sugerencias, quejas y reclamaciones y que orienta la intervención policial. Como explicó la concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, se trata de un “instrumento operativo e interno, se revisa semanalmente con la información obtenida y se muestra útil para determinar la intervención policial eficaz”.

Paz declinó dar detalles sobre el mapa, alegando que puede ser incluso contraproducente, pero los propios policías señalan que la ciudad estos días parece bastante tranquila, sin incidentes dignos de mención. Ni siquiera en el ocio nocturno, que tradicionalmente ha sido un foco de problemas.

El 137 de la ronda de Outeiro

En cuanto al 137 de la ronda de Outeiro, una comunidad a la que prácticamente obliga a acudir a ese punto cada día a los policías, algunos señalan que se parece al 120 de la ronda de Nelle, que fue un gran foco de conflicto hasta junio del año pasado, cuando un incendio permitió desalojar a la comunidad okupa y poner fin a los problemas de inseguridad que causaba.

Sin embargo, las autoridades niegan las similitudes: “No se trata de okupas, porque tienen sus propias características”. Muchos de ellos, de hecho, cuentan con antecedentes policiales y hace una semana se registró un apuñalamiento entre ellos. Un hombre fue apuñalado en el brazo por un compañero de piso que fue detenido para ser puesto en libertad aunque sospechoso de un delito de lesiones.

En todo caso, es muy habitual ver coches patrullas de la Policía, ya sea Nacional o Local, en ese tramo de la ronda de Outeiro, cacheando o identificando a los que se encuentran en ese portal ante el más mínimo incidente. Siempre en respuesta a las quejas de los vecinos, que son los primeros perjudicados por esta situación.

Por otro lado, se ha organizado una mesa de seguridad y convivencia, que se ha reunido en dos ocasiones a lo largo del último año. La Concejalía de Seguridad Ciudadana convoca a las entidades vecinales, de comercio y hostelería y participan representantes de los dos cuerpos policiales. Normalmente las preside la alcaldesa, Inés Rey.

A juzgar por lo que comenta Paz, la mayor parte de las quejas vecinales están más relacionadas con la convivencia que con verdaderos problemas de seguridad. Por ejemplo, se quejan del uso inadecuado de las bicicletas y de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), del aparcamiento indebido y, por supuesto, de los excrementos de perros en la vía pública. Se trata este de un tema recurrente, que el Ayuntamiento ha tratado de atacar a lo largo del último año con campañas sancionadoras.

Una de las medidas previstas era firmar un convenio con el Colegio de Abogados para que la entidad pudiera actuar como asesor de los vecinos en problemas legales como la okupación, u otros asuntos que afectaran a la convivencia, como las actividades insalubres. Sin embargo, el convenio no se rubricó hasta finales de julio de este año.

Paz explica que fue necesaria una larga tramitación, pero que esta se realizó sin demora. A día de hoy, no se ha registrado ninguna solicitud de asesoría por la okupación de una vivienda, pero si ocho de comunidades de vecinos por actividades insalubres, incívicas o ilícitas en su edificio.

A esto hay que añadir la labor de mediación de la Policía Local. La concejala de Seguridad Ciudadana explicó que actúa como un tercero neutral para encontrar un acuerdo satisfactorio que ponga fin a los roces que surgen de la convivencia: discusiones familiares y conflictos entre vecinos (ruidos, tenencia inadecuada de animales domésticos, conductas insalubres de vecinos como acumular basura, alimentar gatos o palomas …. ) constituyen los casos más habituales.

Otra iniciativa, quizá la más conocida, es la aplicación de alarma Comercio Seguro. Tan solo se ha usado en dos ocasiones desde que se implantó hace un año, en Alcalde Marchesi, pero Paz destaca el efecto disuasorio del cartel de aviso que lucen los carteles que cuentan con ella. Tras incluirse los comercios de calle Barcelona y A Gaiteira, ahora llega a Ángel Senra y Ramón Cabanillas