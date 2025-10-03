Gonzalo Castro asegura que AENA “non pode agardar nin un minuto máis” para actuar en Galicia
Vigo acogió este viernes la reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia
El Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia celebró ayer en Vigo la primera reunión tras la fuga de Ryanair de los aeropuertos de Peinador y Lavacolla. Este órgano está coordinado por la Dirección General de Aviación Civil y cuenta con representantes de AENA, Xunta, ayuntamientos y agentes económicos.
A este encuentro acudió el concejal de Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, quien explicó a su salida que su misión fue la de “trasladar a necesidade urxente dunha verdadeira coordinación aeroportuaria, dun verdadeiro sistema aeroportuario galego que poida facer máis competitivos os aerportos galegos, deixando atrás os localismos e vendo o conxunto dos aeroportos galegos como un sistema que require complementariedade e dunha análise das necesidades dos destinos e da área de influencia de cada un dos aeroportos”.
Castro definió la actual situación como un “reto de país” que tiene que ser afrontado “desde a perspectiva da colaboración e do liderazgo do Goberno galego”. Reclamó a AENA la participación en la solución, ya que “debe de ter conta de resultados e un plantexamento acorde ao que sería a rendabilidade económica e social”.
El concejal considera que AENA no puede estar “nin un minuto máis” sin tomar “algún tipo de medida”. Todo ello mientras los aeropuertos gallegos pierden pasajeros en detrimento de Oporto: “Estamos a falar de 1,7 millóns de pasaxeiros galegos en Oporto, unha perda de clientes por parte de AENA”. “Non se pode agardar nin un minuto máis”, concluyó en Vigo.