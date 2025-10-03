Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Gonzalo Castro asegura que AENA “non pode agardar nin un minuto máis” para actuar en Galicia

Vigo acogió este viernes la reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia

Lara Fernández
Lara Fernández
03/10/2025 14:24
El concejal de Turismo en A Coruña, Gonzalo Castro
El concejal de Turismo en A Coruña, Gonzalo Castro - German Barreiros

El Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia celebró ayer en Vigo la primera reunión tras la fuga de Ryanair de los aeropuertos de Peinador y Lavacolla. Este órgano está coordinado por la Dirección General de Aviación Civil y cuenta con representantes de AENA, Xunta, ayuntamientos y agentes económicos. 

A este encuentro acudió el concejal de Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, quien explicó a su salida que su misión fue la de “trasladar a necesidade urxente dunha verdadeira coordinación aeroportuaria, dun verdadeiro sistema aeroportuario galego que poida facer máis competitivos os aerportos galegos, deixando atrás os localismos e vendo o conxunto dos aeroportos galegos como un sistema que require complementariedade e dunha análise das necesidades dos destinos e da área de influencia de cada un dos aeroportos”. 

Castro definió la actual situación como un “reto de país” que tiene que ser afrontado “desde a perspectiva da colaboración e do liderazgo do Goberno galego”. Reclamó a AENA la participación en la solución, ya que “debe de ter conta de resultados e un plantexamento acorde ao que sería a rendabilidade económica e social”. 

El concejal considera que AENA no puede estar “nin un minuto máis” sin tomar “algún tipo de medida”. Todo ello mientras los aeropuertos gallegos pierden pasajeros en detrimento de Oporto: “Estamos a falar de 1,7 millóns de pasaxeiros galegos en Oporto, unha perda de clientes por parte de AENA”. “Non se pode agardar nin un minuto máis”, concluyó en Vigo.

Inés Rey

Inés Rey lidera la creación de una política aeroportuaria gallega para hacer frente a Oporto

Más información

Te puede interesar

Jardín botánico de Culleredo

Culleredo logra 6,5 millones de euros de fondos europeos para transformar su litoral y mejorar el entorno urbano
Redacción
Ceremonia del Día de la Policía Nacional

La Policía Nacional celebra su Día
Abel Peña
Tinho y Guille Toledano en la Gala 2 de OT

Arde Bogotá agradece al coruñés Tinho el disparo de escuchas
Andrea López Ramos
Baiuca, durante su actuación en María Pita este pasado verano

Baiuca suma una nueva fecha en A Coruña para su fin de gira
Óscar Ulla