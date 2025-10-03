El primer Zara de la historia, en A Coruña, cierra para presentar su colección más especial

Zara de Juan Flórez - AEC

La cuna de Zara, la primera tienda de su historia, vuelve a cerrar sus puertas. Pero por poco tiempo. El establecimiento de Juan Flórez amaneció este viernes con carteles en todos sus accesos y ventanas anunciando la fecha de reapertura: el 6 de octubre.

En su interior, los operarios llevan a cabo una reforma para adaptar el local a la nueva imagen que lucirá el próximo lunes. Si bien la multinacional coruñesa no ha anunciado de qué se trata, la fecha de reapertura coincide con la presentación de su colección cápsula más especial, que cuenta con cincuenta productos diseñados por cincuenta creadores. Así, para celebrar el 50 aniversario de la marca, nombres como la cantante Rosalía, la supermodelo Naomi Campbell o el director Pedro Almodóvar se han unido al proyecto, denominado 'Zara Creators'.

Así, A Coruña se suma a la fiesta que comenzó este jueves en París, ciudad elegida por Marta Ortega para abrir, el próximo lunes, la 'pop up' (tienda temporal) de esta colección. Allí reunió anoche a algunos de los participantes, como Rosalía o Naomi Campbell.