El Ayuntamiento invertirá 8,7 millones de fondos europeos en la Sagrada Familia y Os Mallos

La avenida de A Sardiñeira, recién abierta al tráfico - Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento se ha hecho con 8,7 millones procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con los que piensa costear obras en los barrios de la Sagrada Familia y Os Mallos, obras enmarcadas dentro de su Plan de Barrios. Son en total 14 millones de euros los que se invertirán en ambos barrios.

Actualmente ya se están llevando a cabo obras en las principales arterias de la zona. La ronda peatonal discurre por la Sagrada Familia, y falta todavía por construir el último tramo. Por otro lado, la avenida de Os Mallos lleva meses cerrada al tráfico por obras de mejora pero se ha anunciado la peatonalización de la calle Antonio Viñes. Además, son numerosas las obras que hay que hacer en el entorno de la estación intermodal. De momento, hace poco que se ha abierto la avenida de A Sardiñeira al tráfico.

“Esta rolda de fondos europeos convocouse cunha perspectiva rexeneradora, máis específica sobre ámbitos concretos. Por iso focalizamos os investimentos en barrios populares da cidade como Os Mallos e a Sagrada Familia, onde a intermodal terá un efecto tractor moi importante”, declaró alcaldesa, Inés Rey.

la regidora recordó que en los últimos meses se ha debitado varias de estas obras en charlas y otros eventos, dentro del marco del proyecto europeo Urbact Cope. Este pretende impulsar la transformación urbana en barrios como Os Mallos y la Sagrada Familia.