Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Ayuntamiento invertirá 8,7 millones de fondos europeos en la Sagrada Familia y Os Mallos

Son en total 14 millones de euros los que se invertirán en ambos barrios

Abel Peña
Abel Peña
03/10/2025 11:31
La avenida de A Sardiñeira, recién abierta al tráfico
La avenida de A Sardiñeira, recién abierta al tráfico - Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento se ha hecho con 8,7 millones procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con los que piensa costear obras en los barrios de la Sagrada Familia y Os Mallos, obras enmarcadas dentro de su Plan de Barrios. Son en total 14 millones de euros los que se invertirán en ambos barrios. 

Actualmente ya se están llevando a cabo obras en las principales arterias de la zona. La ronda peatonal discurre por la Sagrada Familia, y falta todavía por construir el último tramo. Por otro lado, la avenida de Os Mallos lleva meses cerrada al tráfico por obras de mejora pero se ha anunciado la peatonalización de la calle Antonio Viñes. Además, son numerosas las obras que hay que hacer en el entorno de la estación intermodal. De momento, hace poco que se ha abierto la avenida de A Sardiñeira al tráfico. 

“Esta rolda de fondos europeos convocouse cunha perspectiva rexeneradora, máis específica sobre ámbitos concretos. Por iso focalizamos os investimentos en barrios populares da cidade como Os Mallos e a Sagrada Familia, onde a intermodal terá un efecto tractor moi importante”, declaró alcaldesa, Inés Rey.

la regidora recordó que en los últimos meses se ha debitado varias de estas obras en charlas y otros eventos, dentro del marco del proyecto europeo Urbact Cope. Este pretende impulsar la transformación urbana en barrios como Os Mallos y la Sagrada Familia.

Te puede interesar

Baiuca, durante su actuación en María Pita este pasado verano

Baiuca suma una nueva fecha en A Coruña para su fin de gira
Óscar Ulla
Tiburones 34

Vuelven las noches para dormir con tiburones en A Coruña
Redacción
Pop up de Taylor Swift en Manhattan, Nueva York

Los swifties de A Coruña tienen cita este fin de semana en los cines de la ciudad
Andrea López Ramos
VIII Jornadas TIC del sistema portuario español celebradas en A Coruña

A Coruña, sede de unas jornadas TIC del sistema portuario español
Iván Aguiar