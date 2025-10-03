Decenas de 'tóxicos' llenan el nuevo local de moda en A Coruña

Varias asistentes en la fiesta de inauguración de La Tóxica - Quintana

Cuando la inauguración de un local se convierte en una auténtica pasarela de rostros conocidos de la sociedad coruñesa de cierto ámbito, en este caso el de la noche y la hostelería, es que posiblemente el propietario ha dado con la tecla y cuenta con lo más importante: una base de respaldo fundamental para los primeros. Si a eso se le une la imponente e impactante apuesta de decoración de un establecimiento como La Tóxica todo parece indicar, a poco que se parezca al primer día, que va camino de convertirse en una de las paradas de referencia.

El local llamado a ser el más 'instagrameado' de A Coruña ofrecerá desde conservas premium a cócteles de autor Más información

Es difícil cuantificar exactamente cuántos, pero decenas de personas pasaron por el establecimiento de la calle Torreiro. A los pocos minutos de levantar el telón ya estaba prácticamente lleno y los clientes no sacaron el teléfono de sus manos. Y es que el antiguo La Intrusa es ahora, sobre todo, un espacio para hacer muchas publicaciones en las redes sociales. Prácticamente cada esquina está pensada con esa intención: que si espejos, que si luces de neón con mensajes picantes, que si murales o la predominancia absoluta del negro y el amarillo. Un contraste importante solamente roto por la X, al estilo de la cruz de San Andrés, diseñada por la propiedad.

Clientes en La Tóxica - EC

Tal y como anunció en El Ideal Gallego, la propiedad dispuso de dos controladores de accesos que resultan ser dos de los rostros más conocidos en su ámbito. Con experiencia en el Orzán, el Ama o el Vela entre otros, todo el que quiso pasar entre las 21.00 y las 23.00 tuvo que mostrar su acreditación.

El interior de La Tóxica - Quintana

Una vez dentro, la gerencia dispuso de pinchos fríos, calientes, dulces y snacks prácticamente en cada esquina. Habrá cócteles, copas premium y pinchos, pero lo que es seguro es que por La Tóxica va a pasar mucha gente con ganas, valga la reundancia, de pasar un buen rato. Por cierto, todo eso sin altavoces y con las televisiones reproduciendo, a un volumen muy bajo, vídeos de pop y rock clásico.