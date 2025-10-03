Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Dado de alta el único de los seis heridos en el atropello intencionado en agosto en A Coruña que seguía ingresado

La víctima más joven fue una niña nacida en 2021 y la mayor, un hombre de 1950

Ep
03/10/2025 16:34
Hospital Universitario de A Coruña, Chuac
Hospital Universitario de A Coruña, Chuac

La única persona que permanecía ingresada tras el atropello múltiple e intencionado ocurrido el pasado 27 de agosto en A Coruña ha sido dada ya de alta.

Así lo han informado fuentes hospitalarias en relación al único herido de los seis que permanecían todavía en el complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac).

Los hechos se produjeron el 27 de agosto sobre las 12.15 horas cuando seis personas fueron arrolladas por un vehículo en la calle Juana de Vega mientras los peatones estaban cruzando debidamente por un paso de cebra. La víctima más joven fue una niña nacida en 2021 y la mayor, un hombre de 1950.

El conductor responsable del suceso fue detenido y se le practicaron las correspondientes pruebas de drogas y alcohol. Posteriormente, fue ingresado en el Hospital de Oza bajo vigilancia policial para ser examinado por el personal sanitario para su evaluación médica y psiquiátrica.

Un mes después del atropello intencionado de plaza de Mina: ya solo queda ingresada una persona

La zona de Matogrande, donde tuvo lugar el atropello

Atropellan a una persona en silla de ruedas que cruzaba por un paso de peatones de A Coruña

