Baiuca suma una nueva fecha en A Coruña para su fin de gira
Tras abarrotar María Pita en el inicio de las fiestas, el músico gallego regresará a la ciudad en 2026
Baiuca afronta el tramo final de su gira, 'Fin do Barullo', y añade nuevas fechas a la misma. Una de ellas será en A Coruña, concretamente el 6 de febrero del próximo 2026, en la sala Pelícano.
El músico gallego regresa así a una sala que ya ha llenado en el pasado y a una ciudad que lo recibió con los brazos abiertos el pasado verano, cuando fue el encargado de poner los primeros ritmos a las fiestas de María Pita.
El músico empezará el próximo 2026 con conciertos en Madrid y Barcelona, antes de viajar a otras ciudades como Zaragoza o Valencia, antes de recalar en A Coruña y proseguir su viaje por Bilbao, Gijón o Pamplona.
La gira sigue alrededor de su último disco, 'Barullo', y las entradas para el concierto de Pelícano en febrero ya se pueden adquirir en la plataforma Dice.fm.