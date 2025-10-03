Arde Bogotá agradece al coruñés Tinho el disparo de escuchas

Tinho y Guille Toledano en la Gala 2 de OT - Operación Triunfo

Este lunes tuvo lugar la Gala 2 de Operación Triunfo donde Tinho, el coruñés de esta edición, cruzó la pasarela con la canción 'La Salvación' de Arde Bogotá. El propio grupo quiso felicitarle, junto a su compañero de dúo, Guille Toledano, por "enfrentarse a un reto".

Este jueves la cuenta @SpainMusicData en X, antiguo Twitter, anunciaba que 'La Salvación' entraba en el Top 50 España por primera vez desde su lanzamiento, en el 2023, consiguiendo 113.783 reproducciones.

Ante esto, el grupo agradeció a Operación Triunfo y, en consecuencia, a Tinho, por viralizar el tema y hacer posible este hito tan importante en la escena musical de España.

Ya este lunes, el mismo día de la Gala, el tema entró en el Top 200 España, alcanzando el puesto 55 y quedándose a 5.000 reproducciones del Top 50, conseguido este jueves.

'La Salvación' es el segundo tema que, gracias a Operación Triunfo 2025, ha conseguido llegar al Top 200 España, siendo la primera 'El sitio de mi recreo' de Antonio Vega, interpretada por Claudia Arenas este lunes.

El diluvio de Arde Bogotá en A Coruña

Este verano tuvo lugar el festival Coruña Sounds, dentro del marco del Son do Nordés, donde el grupo actuó en el muelle de Batería.

Lo más memorable de esa noche del 19 de julio fue el diluvio que se desató en torno a las 22.40 horas de la noche, que obligó a, primero, retrasar 20 minutos el inicio del concierto y, después, pararlo durante media hora, ya que la lluvia había estropeado varios aparatos.

Ese mismo día fue el concierto de Il Divo en el parque de Santa Margarita, que corrió la misma suerte. Esto dio lugar a que los bazares próximos a ambos recintos se quedaran sin existencias de chubasqueros desechables, pues casi 20.000 personas quisieron protegerse de la lluvia.